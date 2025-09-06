Duki anunció que llega a Netflix: de qué se tratará “Rockstar”

El fenómeno de la música urbana argentina suma un nuevo capítulo en la pantalla grande del streaming. Duki, uno de los artistas más influyentes de su generación, tendrá su propio documental en Netflix. La producción llevará el nombre “Rockstar: DUKI desde el fin del mundo” y promete mostrar un costado íntimo y hasta ahora desconocido del músico que pasó de las plazas porteñas a llenar estadios en distintas partes del planeta.

El material no será solo un repaso de conciertos o giras, sino que incluirá grabaciones inéditas, testimonios cercanos y archivos personales que retratan su camino artístico. La propuesta busca dar a conocer cómo Mauro Ezequiel Lombardo, el joven de Almagro que se metió en las batallas de freestyle, se convirtió en “Duki”, el referente máximo del trap argentino y un símbolo de exportación cultural.

La producción tiene sello nacional, ya que fue filmada en Argentina y luego expandida hacia escenarios internacionales. La narrativa se centrará en el crecimiento del artista y en su forma de transformar experiencias personales en un fenómeno colectivo que hoy moviliza multitudes. También revelará cómo enfrentó los momentos más difíciles de su carrera, desde las críticas hasta los cambios que implicó su exposición masiva.

Uno de los atractivos será el acceso exclusivo a lo que ocurre tras bambalinas. Con entrevistas a colegas como Bizarrap y Nicki Nicole, y la dirección de Alejandro Hartmann —responsable de proyectos documentales reconocidos—, la pieza mostrará cómo es el universo creativo de Duki y qué hay detrás de cada éxito.

El documental llega en un momento clave de su carrera. La cámara lo sigue mientras se prepara para dos hitos que marcan un antes y un después: presentarse en el Estadio Monumental de River Plate y luego dar el salto al Santiago Bernabéu en Madrid. Dos escenarios que confirman su crecimiento internacional y consolidan su lugar en la escena global.

Más allá de la música, “Rockstar” plantea un interrogante profundo: ¿dónde termina Mauro y dónde empieza Duki? La historia se detiene en esa frontera difusa entre la persona y el personaje, mostrando el choque entre sus demonios internos y la presión de ser la voz de toda una generación.

El documental no solo busca retratar a un cantante, sino también el movimiento cultural que ayudó a construir. El trap argentino, que comenzó como un espacio de resistencia juvenil, encontró en Duki a su máximo exponente y, al mismo tiempo, a un vocero que llevó ese mensaje mucho más lejos.

Con imágenes inéditas y un relato que combina emoción, crudeza y celebración, Netflix ofrecerá un retrato sin filtros de un artista que pasó de las plazas a los estadios más grandes del mundo. “Rockstar” no será solo una historia sobre Duki, sino también un reflejo de cómo un movimiento nacido desde abajo conquistó la cima.