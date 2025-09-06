Yanina Latorre ventiló a qué famosa se encontró teniendo una videollamada hot

Yanina Latorre volvió a sorprender con una de esas anécdotas que parecen sacadas de una comedia, pero que, según ella misma relató, ocurrieron en la vida real. Durante la emisión de Sálvese Quien Pueda, la panelista no dudó en contar al aire un episodio que vivió años atrás con una colega muy conocida del espectáculo.

Yanina Latorre, fiel a su estilo frontal y sin filtros, confesó que en medio de una jornada laboral se topó con una situación que no esperaba. Según relató, todo sucedió en los camarines, donde pensaba ingresar simplemente a buscar sus pertenencias. Sin embargo, lo que encontró del otro lado de la puerta terminó dejándola sin palabras.

“¡Esto digámoslo, total ahora es el marido!”, arrancó Yanina Latorre con su característico tono pícaro, antes de soltar la bomba que dejó a todos los presentes sorprendidos. Entre risas, aseguró que la protagonista de esa escena era nada menos que Silvina Escudero, a quien descubrió en un momento de intimidad con quien en aquel entonces era su pareja.

Yanina Latorre detalló que al entrar, sin imaginar lo que ocurría, se cruzó con Silvina Escudero en una posición comprometedora. Según su relato, Escudero estaba completamente desnuda frente a la cámara del teléfono, mientras mantenía una videollamada hot con su novio. Una postal que, lejos de escandalizarla, terminó resultándole divertida.

“Un día entré al camarín y dije ‘permiso, ¿qué tal? Quería agarrar mi ropa”, reconstruyó entre carcajadas. En ese instante, se dio cuenta de que había interrumpido una escena privada que estaba cargada de sensualidad y que tomó por sorpresa a todos los que escucharon la historia en el programa.

Yanina Latorre aseguró que el momento quedó grabado en su memoria por lo inesperado y por lo llamativo de la situación. “Estaba el novio en el teléfono, imagínense haciendo qué, y ella sexy, toda desnuda. ¡Me dio envidia!”, confesó sin tapujos, generando aún más risas entre sus compañeros de mesa.

Como era de esperarse, la confesión se volvió rápidamente tema de conversación en redes sociales. Los usuarios celebraron la ocurrencia de Yanina y su capacidad de animarse a contar sin vueltas esas experiencias que muchos preferirían guardar en secreto.

Lo cierto es que, una vez más, Yanina Latorre logró lo que mejor sabe hacer: instalar un tema con picardía y desparpajo, dejando a todos hablando de una anécdota que combina humor, sorpresa y un toque de picante.