Los aeropuertos Presidente Perón y Chapelco registraron 144.963 pasajeros transportados durante noviembre de 2025, un 12% más que en el mismo mes del año anterior. En lo que va del año, la Provincia acumuló más de 1,5 millones de viajeros, consolidando su expansión en conectividad y turismo.



De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Turismo, el movimiento aéreo en Neuquén volvió a mostrar un crecimiento destacado durante noviembre de 2025. Según el informe oficial, fueron 144.963 los pasajeros transportados, cifra que representa un 12% de aumento respecto del mismo mes de 2024.



El Aeropuerto Internacional Presidente Perón, en la capital neuquina, concentró la mayor actividad con 123.645 pasajeros, lo que implica un crecimiento del 15% interanual. Por su parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco movilizó 21.318 pasajeros, consolidando su rol estratégico para el corredor turístico del sur provincial.



En términos acumulados, entre enero y noviembre de 2025 los dos aeropuertos neuquinos alcanzaron un total de 1.573.956 pasajeros, lo que significa un incremento del 25% respecto del mismo período del año anterior.



Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo que “el crecimiento del movimiento aéreo confirma la expansión de la segunda economía de Neuquén: el turismo. En lo que va del año, más de 1,5 millones de pasajeros circularon por nuestros aeropuertos, consolidando una conectividad que crece en frecuencias y destinos”.



Agregó que “este dinamismo también se proyecta afuera: en cada foro internacional donde Neuquén es protagonista por Vaca Muerta, empieza a destacarse nuestro potencial turístico. Es una oportunidad para atraer inversiones, diversificar la economía y fortalecer el desarrollo de todas las regiones. Neuquén avanza hacia una conectividad más moderna, abierta al mundo y preparada para su propio crecimiento”.