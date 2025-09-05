Así fue la salida familiar de Zaira y Wanda Nara en el Monumental viendo a la Selección: las fotos

El estadio Monumental de River Plate se llenó de un entusiasmo pocas veces visto. La ocasión era histórica: Lionel Messi disputaba su último partido oficial por Eliminatorias en Buenos Aires. Las calles y redes sociales vibraban con la noticia, mientras las tribunas, repletas, se convertían en un mar de banderas y cánticos que acompañaban la fría noche porteña. Entre flashes y gritos, no solo el fútbol se llevaba las miradas: las cámaras también captaron la presencia de figuras reconocidas y sus familias.

Entre los asistentes, destacaron Wanda Nara y Zaira Nara. Ambas llegaron acompañadas de sus hijos, su padre Andrés y Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino López. Todas las miradas se posaron en ellas mientras posaban con camisetas albicelestes y camperas abrigadas, una elección que combinaba la pasión por el fútbol con la elegancia casual de la noche. Las imágenes de Wanda abrazando a sus hijos y Zaira junto a Malaika dejaron postales para el recuerdo.

Para Wanda Nara, la jornada fue mucho más que un partido. Siempre consciente del ojo mediático, registró varios momentos junto a su hermana y los niños antes del inicio del encuentro. Entre pasillos del estadio, sillones modernos y luces artificiales, las hermanas compartieron la expectativa que se respira previo a un evento tan significativo. Wanda llevó un gorro beige con un león bordado, mientras Zaira Nara optó por una camiseta clásica de la Selección, reflejando en cada detalle la emoción de la ocasión.

Ya en las tribunas, la familia Nara se integró al bullicio. Rodeadas de amigos y familiares, vivieron la intensidad de los cánticos, los flashes y las banderas. Los niños lucieron camisetas argentinas, mientras los adolescentes coreaban nombres de sus ídolos. En medio de todo, la familiaridad y complicidad de la familia Nara se hicieron visibles, dejando entrever la experiencia compartida en un marco de espectáculo nacional.

Uno de los momentos más entrañables fue captado entre la multitud: Wanda Nara junto a su sobrino Viggo en la tribuna, mientras el pequeño sostenía un muñeco de superhéroe. De fondo, el estadio encendido y lleno de fervor, contrastando con la inocencia de la escena familiar, una postal que transmite la unión en medio del caos festivo.

En otra parte de la tribuna, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi observaba el césped con atención. Su campera azul y la melena rubia suelta destacaban entre la multitud, mientras absorbía cada detalle del ambiente: las luces, el murmullo de las gradas y la emoción compartida con otros espectadores.

El cierre de la jornada quedó inmortalizado en una foto de Valentino, Constantino y Benedicto, junto a Viggo. Todos con la camiseta argentina y rodeados del marco del Monumental, la instantánea reflejó complicidad, risas naturales y un ambiente distendido. Más que un partido, era una historia familiar enmarcada en un evento que pasará a la historia.

Antes de ingresar, Wanda Nara compartió con sus seguidores el look elegido: top celeste con “ARGENTINA”, campera de jean celeste con parches, pantalón cómodo, lentes oscuros y bolso crema. Cada detalle mostró su cuidado y dedicación para una noche que combinó pasión futbolera con momentos únicos en familia.