La ciudad de Neuquén se prepara para recibir a miles de participantes en las colonias de vacaciones de verano 2025/2026, un programa que se ha convertido en una verdadera política pública inclusiva, con la participación de chicos, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Se contará con 45 unidades de colectivos que recorrerán los barrios y trasladarán a las distintas sedes.

En una entrevista brindada al programa La Primera es de la Mañana que se transmite por AM550, el Secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad, Mauricio Serenelli, habló sobre las novedades y mejoras para esta temporada. Según el funcionario, este año se espera un aumento significativo en la participación, alcanzando los 4.500 chicos diarios.

Las colonias estarán divididas en nueve sedes distribuidas por toda la ciudad, y cubrirán diversas franjas etarias: desde niños de 6 a 12 años, adolescentes, hasta adultos mayores y personas con discapacidad.

El funcionario destacó que uno de los mayores cambios es la ampliación de los cupos, particularmente para los adolescentes. En 2024, la Municipalidad registró alrededor de 3.800 participantes, mientras que para esta temporada se proyecta una cifra cercana a los 4.500. Además, se ha aumentado el número de sedes, pasando de seis a nueve, lo que permitirá llegar a más barrios y ofrecer espacios exclusivos para cada grupo etario.

El programa se desarrollará en diversas instalaciones deportivas y clubes de la ciudad, entre ellos el Club Italiano para adultos mayores, el Círculo Policial para personas con discapacidad, y el Club Alemán, Casa Club, Tenis Club, Neuken Riv Club, entre otros, donde los chicos disfrutarán de actividades recreativas, deportivas y educativas.

Transporte gratuito y acceso libre

Serenelli subrayó que las colonias se caracterizan por ser de acceso libre y gratuito, lo que las hace aún más atractivas en un contexto económico complicado. Para garantizar el transporte de los participantes, se contará con 45 unidades de colectivos que recorrerán los barrios para llevar a los niños y adolescentes a las distintas sedes.

Cada uno de los campus contará con un equipo de más de 550 profesionales, entre ellos enfermeros, docentes, auxiliares pedagógicos y guardavidas, para garantizar la seguridad y bienestar de todos los participantes. Además, se incluirá un refrigerio diario para cada uno de los colonos, y se ha incorporado un sistema de evaluación médica para controlar el estado de salud de los participantes.

Inversión municipal

Finalmente, Serenelli reveló que la Municipalidad destinará más de 600 millones de pesos para la implementación del programa, cubriendo costos de transporte, refrigerio, personal contratado y el mantenimiento de las instalaciones. Según el secretario, la inversión también incluye la colaboración con los clubes y la adecuación de sus instalaciones, garantizando un uso exclusivo para las colonias municipales.

Con esta ampliación de recursos y sedes, las Colonias de Vacaciones de la Municipalidad se consolidan como una de las opciones más inclusivas y accesibles para las familias de la ciudad.

Mira la entrevista completa: