La calma que rodeaba la nueva vida de Martín Demichelis duró muy poco. En las últimas horas, un video que empezó a circular por redes sociales volvió a poner su nombre en el centro de la escena: el exfutbolista apareció besándose con una mujer en Mendoza, a la vista de todos y sin intentar ocultarse de los celulares que lo grababan. La escena, breve pero contundente, reabrió el capítulo sentimental del entrenador justo cuando avanza su divorcio con Evangelina Anderson.

Las imágenes muestran a Martín Demichelis abrazado a una morocha en un evento nocturno, rodeado de gente y sin preocuparse por la exposición. El encuentro se dio en un notable tono cariñoso, distendido y romántico, lo que llamó la atención de inmediato, sobre todo porque hace unos pocos meses se separó tras más de 15 años.

El clip se viralizó primero en redes y luego llegó a la pantalla de A la tarde (América TV), donde ampliaron el contexto. Allí explicaron que el ex de Evangelina Anderson habría viajado específicamente a Mendoza para ver a esta pretendiente. “A él se lo ve bien, sonriente. Viajó a una provincia a encontrarse con esta morocha. Se ve clarito que es él”, señaló el periodista Oliver Quiroz desde el móvil, remarcando que no se trató de un encuentro casual.

Aunque no trascendió el nombre de la mujer, en el programa recordaron que Martín Demichelis ya había hecho viajes similares en los últimos meses, inicialmente bajo la excusa de visitar amigos, una versión que ahora quedó en duda. Lo concreto es que el entrenador aparece en el video plenamente entregado al momento, lo que para muchos confirma que hay una nueva relación en marcha.

La filtración lo encuentra en un terreno delicado: el divorcio con Evangelina Anderson ya está en la etapa previa a la discusión patrimonial y será un proceso complejo. La modelo contará con Fernando Burlando y Jésica Brigandi como representantes legales, un equipo que anticipa una disputa millonaria y con varios frentes abiertos.

Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y preguntas. ¿Quién es la mujer que habría conquistado a Martín Demichelis? ¿Es un romance estable o apenas un nuevo capítulo en plena transición personal? Por ahora, ninguna de las partes habló públicamente. Pero lo que empezó como un video grabado al pasar ya se convirtió en la imagen más comentada por lo extraño que resulta verlo en esta situación.