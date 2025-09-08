Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 y habló de su “adicción”

Ricky Martin se convirtió en el primer artista latino en recibir el Latin Icon Award durante la 41.ª entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs), celebrada el 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Nueva York.

La nueva categoría busca reconocer a figuras latinas que han tenido una influencia decisiva en la cultura pop mundial. El intérprete de Livin’ la vida loca, de 53 años, celebró más de cuatro décadas de trayectoria musical con un show que incluyó un popurrí de sus mayores éxitos.

El ex Menudo abrió su presentación descendiendo desde las alturas del escenario, acompañado por bailarines, e interpretó La Copa de la Vida. Durante la actuación, lució una bandana de cuero negra y pantalones anchos, evocando su estilo de 1999.

Entre las canciones destacaron Pégate, Shake Your Bon-Bon, Vente Pa’ca, María y la mencionada La Copa de la Vida. El artista realizó varios cambios de vestuario y cerró su presentación entre ovaciones.

“Soy adicto a sus aplausos”: el discurso de Ricky Martin

En la premiación, transmitida por primera vez por CBS, Ricky Martin agradeció el apoyo de sus fanáticos y recordó sus inicios en Menudo:

“Gracias, porque han pasado 40 años. Esto es muy simple, esto es para ustedes, muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos, no solo aquí en Estados Unidos, también alrededor del mundo”.

El cantante dedicó el premio a sus cuatro hijos —los mellizos Matteo y Valentino (17), Lucía (6) y Ren (5)— y cerró con un mensaje de unidad:

“Queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música”.

Trayectoria y reconocimientos previos

Este no es el primer reconocimiento de MTV a Martin. En 1999, su videoclip Livin’ la Vida Loca obtuvo cinco galardones, incluyendo Mejor Video Pop y Mejor Video de Baile.

En los últimos años, el artista no ha lanzado material inédito. Su último álbum, Play (2022), le valió un Grammy. En 2023, colaboró con Christian Nodal en una nueva versión de Fuego de Noche, Nieve de Día y con Residente en Quiero Ser Baladista.

¿Por qué es relevante este premio?

El Latin Icon Award inaugura una nueva categoría en los MTV VMAs que busca visibilizar el impacto de la música latina en la industria global. El reconocimiento a Ricky Martin marca un precedente para futuras generaciones de artistas.