La Municipalidad de Villa La Angostura anunció la contratación de un servicio externo de Medicina Laboral con el fin de mejorar los mecanismos de control, auditoría y seguimiento de las licencias médicas, con especial atención en aquellas vinculadas a salud mental —psicológicas y psiquiátricas—. La medida se integra al trabajo del médico laboral municipal, conformando un esquema de intervención más coordinado y consistente.

Según el último informe de ausentismo analizado por el Ejecutivo correspondiente al año 2025, se registraron más de 900 certificados presentados, lo que se traduce en alrededor de 5.800 días caídos estimados. Este volumen de licencias impulsó la necesidad de fortalecer los procesos de fiscalización para garantizar criterios homogéneos, trazabilidad documental y un uso responsable de los recursos públicos.

Bajo sospecha

El relevamiento permitió detectar patrones de certificación, la presencia de profesionales recurrentes y casos prolongados que requieren auditoría especializada. También se identificaron sectores con mayor carga relativa de ausentismo, lo que posibilita focalizar la intervención y optimizar la gestión interna.

Entre los datos alentadores, los primeros indicadores muestran una disminución interanual de los casos de alcoholemia positiva, reforzando la importancia de mejorar los circuitos de notificación y consolidar auditorías más rigurosas.

La incorporación del nuevo servicio de Medicina Laboral, en conjunto con el área municipal, busca ordenar el sistema de licencias y avanzar hacia un modelo más transparente, eficiente y preventivo, fortaleciendo así las políticas internas y la administración de los recursos humanos del municipio.