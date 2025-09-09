Zaira Nara rompió el silencio y contó la verdad de su encuentro íntimo con Vico D’Alessandro

El festejo de cumpleaños de Zaira Nara terminó en un inesperado revuelo mediático. La modelo organizó una fiesta temática con amigos y colegas, pero lo que más repercusión generó no fue la ambientación ni los looks, sino la circulación de fotos junto al actor Vico D’Alessandro. A partir de esas imágenes, en redes y programas de espectáculos se instaló la versión de que entre ambos habría nacido un romance.

Lejos de dejar correr las especulaciones, Zaira Nara decidió poner un freno con un descargo categórico. En Socios del Espectáculo (América), donde se abordó el tema con insistencia, la modelo envió un audio que no dejó lugar a dudas: “No, amigo, te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira”, arrancó con un tono cargado de fastidio.

En su mensaje, Nara cuestionó la manera en que se instaló la supuesta historia: “Lo que más me preocupa es que dicen ‘viene la info de adentro de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos. Como que me inventen algo con vos, con Franquito o con Vico. O sea, son todos mis amigos”, recalcó, marcando su enojo por la ligereza con la que se multiplicó la noticia.

Con la misma franqueza, Zaira Nara fue todavía más dura al hablar de las versiones que la señalaban en un supuesto “encuentro íntimo” en el baño del boliche: “Me llama mucho la atención que ‘flasheen’ que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda”, disparó, antes de sumar otro detalle: “Tengo casa. Además de eso, no conozco el baño de Caramelo, nunca fui al baño. Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista, porque tenía unas sandalias muy altas que me dolían los pies”.

Más adelante, la modelo volvió a insistir en la incomodidad que le genera que la involucren en rumores de este calibre. “Mirá si voy a ir al baño a agarrarme a alguien. O sea, me río de la gravedad del asunto. Soy madre, chicos, por favor”, lanzó, visiblemente molesta por la manera en que se puso en duda su imagen pública.

Con ese descargo, Zaira Nara dejó en claro que su vínculo con Vico D’Alessandro no tiene nada de romántico y que lo único que existió en su fiesta fue un grupo de amigos celebrando. Sin embargo, la repercusión mostró una vez más cómo cualquier gesto suyo se convierte en combustible para la especulación mediática.