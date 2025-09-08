Chechu Bonelli ventiló la peor actitud que tuvo Darío Cvitanich luego de separarse

La ruptura de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich después de 14 años de pareja no deja de generar repercusiones. Aunque en un principio se había hablado de un final en buenos términos, en las últimas horas trascendieron detalles que explican por qué la conductora está muy enojada con el exfutbolista y prefiere mantenerse en silencio frente a la prensa.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien aportó nueva información en Mitre Live y reveló que la bronca de Bonelli no es menor. “Ustedes saben que yo les confirmé hace unos días la separación de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. Fue él mismo Darío el que me confirmó todo y hay novedades para contar porque me vienen preguntando mucho”, introdujo el conductor.

Según su relato, la primera chispa de conflicto se encendió en el momento en que Cvitanich confirmó la separación públicamente antes de hablarlo con sus hijas. “Me preguntan si Chechu está enojada, molesta, furiosa con el ex jugador y la respuesta es que según mi info sí. Está enojada porque sucedieron algunas cosas que no vio bien que pasen”, relató Etchegoyen.

Y agregó con firmeza: “En primer lugar Darío confirma la separación cuando todavía no había hablado con sus hijas de la situación y eso molestó. Yo agradezco la generosidad de Darío que confió en mí para confirmarme todo pero si esto es cierto, debería haber hablado primero con su familia”.

A esa situación se le sumó un hecho que multiplicó la tensión: la aparición de una foto de Cvitanich con Ivana Figueras, lo que disparó rumores de romance inmediato. Etchegoyen lo explicó así: “Y lo otro que a mí me cuentan que enojó bastante a Chechu es la foto que trascendió de Cvitanich al lado de Ivana Figueras envueltos en versiones de romance”.

El malestar de Chechu Bonelli quedó reflejado en un textual que allegados le atribuyen. “No nos podés exponer y descuidar así”, le habría dicho al exjugador. Una frase que muestra a las claras la tensión en medio de un proceso de separación en el que todavía hay tres hijas en común a las que preservar.

De este modo, lo que parecía un cierre en calma terminó derivando en un nuevo capítulo mediático, donde Chechu Bonelli prefiere el bajo perfil mientras su entorno deja trascender las razones de su enojo. Darío Cvitanich, en cambio, ya no esconde su nueva vida, lo que agranda aún más la distancia entre ambos.