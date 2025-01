Escándalo retro: Daniel Osvaldo explotó contra Jimena Barón

Al igual que hace unos 10 años atrás, el ex futbolista Daniel Osvaldo arremetió contra su ex pareja, Jimena Barón, con un misterioso mensaje en sus redes sociales. Es que el también mediático publicó un fuerte mensaje contra una de las mamás de sus hijos, por no haberlo llevado a su cumpleaños.

“Tenés que ser muy conchu... para no decirle a tu hijo que llame al padre en su cumpleaños. Bien conchu..., arranca el escrito del músico y luego lanzó la frase “La madre ejemplar”, junto a un emoji de fuck you.

El mensaje de Osvaldo contra una de sus exs.

Si bien Osvaldo no dio nombres en su posteo, en un programa de televisión dejaron entrever porque todo indica que esas palabras están dirigidas a Jimena, quien está de vacaciones con su hijo Momo, y Matías Palleiro, la nueva pareja de la actriz, en la playa.

Según explicaron en A la tarde de América, tanto Gianluca (19) como su mamá Ana Oertlinger, dijeron presente en el festejo del ex Boca; en tanto que sus hijas Victoria y María Elena, y su ex, la italiana Elena Mannucci, están en Europa; por lo cual todo indicaría que la apuntada era Jimena.

Ante esto, si bien Jimena eligió no responderle directamente a Daniel, si compartió en sus redes sociales el itinerario de su hijo. “Atención: Momo apareció en casa 20.15 hs. Se va a la casa de los amigos. No puede comer hoy las hamburguesas porque ya organizó una comida cerca de lo de Mili Palleiro (?) Mañana tampoco puede porque tiene un torneo de truco y come panchos ahí”. Minutos después, Barón agregó: “Cayeron arrepentidos en bicicleta, tienen hambre, la carnicería cerró. Son 7 pibes, resolvimos”.