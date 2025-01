Miss Ojos, la artista detrás de los ositos coloridos de las calles de Neuquén

Pabla, mejor conocida como “Miss Ojos” es una muralista de Neuquén que destaca por intervenir lugares que el ciudadano “de a pie” frecuenta. La artista nos acompaña en nuestro andar cotidiano por la ciudad y propone, con sus intervenciones artísticas, sacarnos de la monotonía y divertir al espectador con su arte brillante y lleno de color.

Miss Ojos habló con el equipo de Mejor Informado sobre su carrera desde sus inicios hasta la actualidad. Ella afirmó que pinta porque le hace extremadamente feliz. “Hace 15 años que pinto y elijo pintar por toda la ciudad de Neuquén porque la amo, la conozco y la observo. Cuando empecé me dediqué a buscar y aún sigo buscando lugares para hacer arte con el objetivo de producir un impacto positivo”.

La artista nacida en Cutral Co, definió su arte como sencillo y alegre. Ha pintado no solo en Neuquén Capital sino en diferentes localidades de la provincia. Además, su trabajo estuvo presente en nueve provincias del país gracias a las convocatorias que se realizan en espacios culturales. A nivel internacional participó de dos encuentros en Bolivia y Perú.

“Miss Ojos” , muralista de Neuquén

Historia de "Osi", el colorido osito

El 26 de Marzo del 2022 Miss Ojos decidió pintar Ositos, sin saber la repercusión que le esperaba. “Elegí pintar sobre garitas porque en ese momento estaban en mal estado y decidí generar un espacio amigable para quienes esperaban el cole”, contó.

“Siempre pinté sobre paradas, solo que esta vez lo hice de manera masiva y de repente la ciudad empezó a amanecer con ositos diferentes todos los días en diversos puntos de la ciudad .”

Una de las paradas de colectivo de Neuquén capital.

La repercusión que tuvieron dichas intervenciones fue positivo y masivo. “Empecé a recibir mensajes de personas de todas las edades que salen a buscar ositos por toda la ciudad. Hay un gran público infantil que ama al Osi, pero también adolescentes y personas adultas.”, mencionó.

“El Osi” o “Osi” es el nombre que tiene este simpático personaje, bautizado así por la artista. “Es un juego de ideas, viene de la palabra ocioso/ociosa. Alguien me dijo antes de crear al Osi, que estaba “ociosa” y mi respuesta fue salir a pintar osos de manera masiva demostrando que estaba cero “ociosa", y tomando las primeras letras de aquella palabra. No me imaginé el impacto que generaría”, explicó Miss Ojos.

El movimiento de “el Osi" en estos últimos dos años se ha expandido en la provincia y en el resto del país. “Lo pinté en 6 provincias y lo trabajé no solo en instituciones de Neuquén, sino del país. En noviembre me llegó un mensaje desde Uruguay, lugar donde expusieron al Osi en salas."

La ilustradora no solo expuso y expone en las calles neuquinas, sino también en diversos museos y salas de cultura de la capital y ciudades cercanas. Los más destacados fueron el Museo Gregoria Álvarez, el Paseo de la Patagonia Shopping, el Complejo Cultural de Cipolletti, la Sala de arte Alberdi, la Legislatura de Neuquén, la sala de arte Emilio Saraco, la Casa de la Cultura de Centenario y en el centro cultural de General Roca.

En las cuentas de instagram @miss.ojos y @osiurban se encuentra el registro completo de sus producciones.