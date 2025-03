Carolina Baldini reveló que una mujer mayor que quiso seducir a su hijo cuando él era menor

Carolina Baldini, la ex esposa del Cholo Simeone, reapareció en los medios de comunicación en el marco de la victoria de la Selección Argentina ante Brasil, partido en el que uno de sus hijo, Giuliano Simeone, convirtió un gol.

Fue así que dijo presente en el nuevo programa de Yanina Latorre ("Sálvese quien pueda"), y contó algunas intimidades de la crianza de sus hijos, entre ellas, el momento en el que alejó a una "ama de casa aburrida" de uno de sus niños.

Puntualmente, Carolina habló sobre el entorno de los jóvenes y ella reveló que los ha cuidado como una verdadera leona, incluso de amigos y de chicas.

La emoción de Carolina Baldini por el primer gol de su hijo Giuliano Simeone jugando en la selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7??#MediodiaBienArriba pic.twitter.com/H4SifOumk0 — uD83DuDCFA Mediodía Bien Arriba®? (@SomosMBA) March 26, 2025

Aprovechando la oportunidad, Latorre -con quien tiene una amistad y conoce mucho de la intimidad de la ex del Cholo- le preguntó qué tipo de acciones lleva adelante en esos casos, y dejó a todos con la boca abierta.

“Con alguna que otra, he levantado el teléfono y les he dicho ‘no te acerques más a mi hijo’... Yo soy tranquila hasta que se me baja la persiana”, expresó la morocha, para luego revelar que en una ocasión tuvo que conseguir el teléfono de una mujer para proteger a su hijo, ya que ella era mucho más grande que él.

“Tenía 16 años uno de los chicos y la chica era muy grande”, arrancó Carolina, evitando dar el nombre del joven, aunque los nervios la traicionaron y terminó confesando que se trataba de Giovanni.

“Yo veía que se complicaba más y más, y la chica tenía una situación complicada”, manifestó Baldini, dando a entender que la probable botinera tenía diez años más que el menor, y que se trataba de una “ama de casa aburrida”.

“Él me contaba todo lo que le pasaba con ella, y yo dije ‘acá hay algo raro’. Le revisé el teléfono. Estaba lloviendo y ellos estaban jugando fútbol en el barro. Dije ‘esta es la mía’ y le agarré el teléfono. Y justo cuando veo la pantalla aparecía un mensaje de ella diciendo ‘¿qué hace un jugador de fútbol un domingo sin fútbol?’”, recordó, y después continuó: “Agarré el teléfono y le dije ‘la próxima vez que te acerques a mi hijo te voy a ir a buscar con la policía’ (…) Y la bloqueé. Dejé el telefonito y dije ‘acá no pasó nada’ y me fui. Y él me dijo ‘qué raro, nunca más me escribió’”.