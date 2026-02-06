Un video del pasado fue suficiente para disparar la expectativa. Xuxa apeló a la memoria emotiva de sus seguidores al compartir imágenes de uno de los momentos más icónicos de su carrera en la Argentina y, sin anunciar fechas ni detalles formales, dejó un mensaje que fue leído como una confirmación esperada.

El material que publicó en sus redes remite a su multitudinaria presentación en el estadio de Vélez, en 1991, un show que quedó grabado en la historia del pop infantil y juvenil del país. Las imágenes, cargadas de color y euforia, volvieron a circular con fuerza y conectaron de inmediato con una generación que creció acompañada por sus canciones.

Sin embargo, el impacto no estuvo solo en el recuerdo. Junto a ese registro, Xuxa escribió una frase que encendió las alarmas y multiplicó las interpretaciones: “Luego estaré en mi Argentina que yo AMO (sic)”. El mensaje, breve pero contundente, fue suficiente para instalar la idea de un regreso que hasta ahora se mantenía en el terreno del deseo.

La publicación se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios se llenaron de agradecimientos, emoción y pedidos directos para que confirme cuándo y dónde será el reencuentro. Para muchos, no se trató de una frase más, sino de un guiño directo a un público con el que siempre mantuvo un vínculo especial.

El contexto en el que aparece este mensaje no es menor. La artista se encuentra atravesando una etapa de transición en su carrera, marcada por una gira de despedida que no implica un retiro total, sino un cierre simbólico de una estética y una forma de hacer shows que la acompañaron durante décadas.

En declaraciones recientes, Xuxa fue clara al explicar que no se aleja de los escenarios, pero sí de ciertos elementos que definieron su imagen durante años. “No me voy a jubilar, pero ya no quiero hacer ciertas cosas”, afirmó, marcando un cambio de rumbo personal y artístico.

Ese proceso también implica dejar atrás símbolos históricos de su carrera, como la famosa nave que formó parte de su universo escénico. “No creo que combine más con las cosas que me gustaría ofrecer”, explicó, al hablar de una búsqueda más libre y alineada con su presente.

Mientras tanto, el mensaje dedicado a la Argentina quedó flotando como una promesa abierta. Sin anuncios oficiales ni fechas confirmadas, la frase alcanzó para reactivar la ilusión de miles de fanáticos que ahora esperan que ese regreso, tantas veces soñado, finalmente se concrete.