La historia de Brad Pitt y Jennifer Aniston vuelve a captar la atención de Hollywood y de los fans alrededor del mundo. La expareja más icónica de los años 2000 podría reencontrarse profesionalmente, a casi dos décadas de su mediática separación, en un proyecto que los tendría compartiendo pantalla nuevamente.

Según revelaron fuentes cercanas a los actores al Daily Mail, la relación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston se transformó con el tiempo en una amistad sólida y respetuosa. Esa nueva etapa abriría la puerta a trabajar juntos si aparece el guion indicado y con los roles adecuados para ambos.

“Incluso trabajarían juntos” y “probablemente no tendrían una relación en pantalla, pero compartirían tiempo en pantalla si los papeles fueran los adecuados”, aseguró una fuente del entorno de la pareja. La aclaración busca bajar las expectativas románticas y enfocar la posible unión desde lo estrictamente laboral.

El vínculo entre Brad Pitt y Jennifer Aniston comenzó con su casamiento en el año 2000 y llegó a su fin en 2005, en medio de un escándalo internacional. La ruptura estuvo marcada por el inicio del romance de Pitt con Angelina Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith en 2004.

Con el paso de los años, y lejos del ruido mediático, Jennifer Aniston y Brad Pitt lograron recomponer el trato. En 2020 se los vio juntos y cómplices en los Premios SAG, imagen que confirmó que entre ellos hay respeto y buena sintonía.

En la actualidad, Jennifer Aniston está en pareja con el hipnoterapeuta Jim Curtis, quien expresó públicamente su admiración por la actriz. Por su parte, Brad Pitt mantiene una relación de tres años con Inés de Ramón, con quien fue visto recientemente en el estreno de F1 en Londres.

La amistad entre Brad Pitt y Jennifer Aniston también se fortaleció en el contexto del largo conflicto legal del actor con Angelina Jolie, especialmente por la disputa de su bodega en Francia. Ese proceso habría reforzado el agradecimiento de Pitt por el apoyo constante de su exesposa.

Aunque los fans sueñan con una reconciliación sentimental, las fuentes son claras: “Están abiertos a compartir pantalla si los papeles son los adecuados”. Por ahora, el posible regreso de Brad Pitt y Jennifer Aniston juntos sería solo profesional, pero suficiente para sacudir a Hollywood.