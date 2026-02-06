La Fiesta Nacional de la Confluencia no solo es un evento de música y entretenimiento, sino que también se convirtió en un espacio para el cuidado de la salud. En su edición de este año, instalaron la “Salita de Salud” en el predio de la Isla 132, un centro de atención médica que ofrece servicios gratuitos para la comunidad durante los cuatro días del festival.

En una entrevista en La Mañana de la Primera por AM550, con Paula Alegría, directora provincial de salud mental comunitaria, destacó el éxito de la primera jornada, donde se colocaron 192 dosis de vacunas, se realizaron más de 80 testeos de VIH y sífilis, y se atendieron a 25 personas en el odontomóvil. “La gente está aprovechando el espacio, la respuesta ha sido muy positiva. Estamos ofreciendo atención médica y servicios preventivos, que incluyen vacunación, test de VIH, sífilis y VPH, consultorio móvil, mamógrafo móvil y odontomóvil”, explicó Alegría.

Servicios gratuitos y preventivos para toda la comunidad

La “Salita de Salud” está equipada con un equipo de profesionales que brinda atención médica y preventiva de manera accesible para todos los asistentes. Entre los servicios que ofrece se encuentra un centro de vacunación, donde los vecinos y turistas pueden colocarse dosis de vacunas del calendario nacional, y un consultorio de enfermería en el que se pueden realizar controles de presión arterial. Además, está disponible el mamógrafo móvil para estudios de mamografía, y el odontomóvil para consultas dentales.

Uno de los servicios más destacados es el testeo de VIH y sífilis, que en el primer día del evento alcanzó los 89 testeos. “La gente está aprovechando la oportunidad para hacerse los test de VIH y sífilis, lo que demuestra que existe una gran conciencia sobre la importancia de la prevención”, afirmó Alegría.

Asimismo, los asistentes también tienen la posibilidad de realizarse pruebas de VPH y Papanicolau (PAP) en el consultorio móvil, siempre en un contexto de privacidad, respeto y cuidado.

Promoción de la salud y bienestar comunitario

Además de los servicios médicos, la “Salita de Salud” tiene un fuerte componente de promoción de la salud, con equipos de promotores de salud de la región Confluencia que se encargan de orientar y educar a los asistentes sobre la importancia de los chequeos médicos y la prevención.

Según los datos obtenidos, el primer día de funcionamiento de la “Salita de Salud” fue un rotundo éxito: más de 192 dosis de vacunas colocadas, 89 testeos de VIH y sífilis, 25 consultas odontológicas y 7 mamografías realizadas. Estos números reflejan el interés y la necesidad de los asistentes por acceder a estos servicios médicos, además de la respuesta positiva que tuvo la iniciativa por parte de los habitantes de la ciudad y los turistas.

La Salita de Salud vuelve a abrir sus puertas este viernes

Este viernes, la “Salita de Salud” estará nuevamente abierta a partir de las 17 horas para continuar ofreciendo atención médica gratuita. Además de los servicios mencionados, los asistentes podrán realizarse autotests de HPV en el consultorio móvil. El equipo de salud estará disponible para seguir trabajando en la prevención, el bienestar y la atención médica inmediata durante los días restantes de la Fiesta Nacional de la Confluencia.