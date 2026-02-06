La separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió al mundo del espectáculo y desató un verdadero vendaval mediático. Tras casi dos décadas juntos, la noticia cayó como una bomba y rápidamente abrió la puerta a rumores, teorías y especulaciones que se multiplicaron en redes sociales y portales de chimentos.

Mientras desde el entorno de Facundo Arana aseguran que el actor estaría intentando recomponer el vínculo con María Susini, en paralelo comenzó a instalarse con fuerza la versión de una posible tercera en discordia. En ese contexto, el nombre de Gabriela Sari empezó a sonar cada vez más fuerte entre los usuarios.

Todo se disparó a partir de un posteo de Facundo Arana en sus redes sociales, donde se lo vio sonriente junto a la hija de Gabriela Sari. La actriz acompañó la imagen con un comentario que llamó la atención de todos: “Puro amor”. Ese simple gesto fue suficiente para que las miradas se posaran sobre ellos.

Lejos de apaciguar las versiones, Gabriela Sari sumó más contenido que avivó el fuego. Otras fotos compartidas en sus historias estuvieron acompañadas por una frase sugestiva: “La vida misma en un carrusel, rodeados de amor, es mucho mejor”. El mensaje no pasó inadvertido y alimentó aún más las especulaciones.

Aunque ambos mantienen una amistad de larga data y no existe ninguna confirmación oficial, las redes sociales sacaron rápidamente sus propias conclusiones. “¿Todos pensamos lo mismo?”, “¿Esta mina fue la tercera en discordia?”, y “Nunca vi fotos juntos y ahora esto… qué onda?”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

Sin embargo, hubo una frase que se destacó por encima del resto y se volvió viral en cuestión de horas: “Y pensar que era su mucama”. El comentario remite directamente a los tiempos de la novela Muñeca Brava, protagonizada por Facundo Arana y Natalia Oreiro.

En aquella ficción, Gabriela Sari interpretaba a Gloria Espósito, una de las mucamas de la mansión, al igual que el personaje de Natalia Oreiro. Si bien nunca existió un romance entre sus personajes, la memoria intacta de los fanáticos reflotó la escena y la comparación se volvió el dardo más filoso del escándalo.

Por ahora, no hay confirmaciones sobre un nuevo romance ni desmentidas contundentes. Pero entre posteos cariñosos, rumores de infidelidad y recuerdos de ficción, la separación de Facundo Arana y María Susini ya se transformó en una de las novelas mediáticas más comentadas del momento. Como condimento final, Gabriela Sari está separada desde hace casi un año de Rulo Schijman, dato que para muchos terminó de cerrar el círculo de sospechas.