En las últimas semanas, la zona norte de Roca fue escenario de una serie de episodios violentos que dejaron un saldo de nueve personas heridas de bala, lo que generó alarma en la comunidad y un fuerte reclamo por mayor presencia policial.

Frente a esta situación, la Policía de Río Negro dispuso un refuerzo de controles en puntos claves de la ciudad, con patrullajes intensivos y operativos de prevención en accesos y sectores considerados de riesgo. El objetivo es evitar nuevos hechos de violencia y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Esta sucesión de hechos generó preocupación en los barrios afectados, donde vecinos reclamaron medidas sostenidas de seguridad. Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia de reforzar la presencia policial y avanzar en acciones coordinadas para garantizar la paz social. Asimismo, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de los ataques y determinar responsabilidades.

El jefe de la Regional Segunda, Eliseo González, señaló al portal ANRoca que los primeros episodios se produjeron hace alrededor de tres semanas y que desde entonces se intensificó la presencia policial. “Tuvimos varias situaciones con jóvenes heridos por disparos y decidimos intensificar la presencia policial en el lugar”, señaló.

El plan apunta a mapear los hechos, establecer si existe algún patrón común entre los ataques y reforzar la prevención en los barrios más comprometidos. Los controles se concentran en la identificación de personas que circulan en motocicletas, la detección de rodados sospechosos y la vigilancia preventiva en zonas de mayor circulación juvenil, con el fin de desalentar nuevos hechos con armas de fuego.