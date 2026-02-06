En el marco de la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia, Luciano Pereyra no solo deslumbró al público con su música, sino que también aprovechó su escenario para hacer un importante reclamo sobre los incendios que afectan a la Patagonia.

Desde su performance en Isla 132, el artista expresó su preocupación por la grave situación que atraviesan Chubut y otras zonas cercanas, destacando la urgencia de tomar acción frente al desastre natural. "Lo que pasa con los incendios es importante y se debe actuar", afirmó sobre el escenario.

"Quiero pedir un fuerte aplauso y buena energía para toda nuestra gente de la Patagonia que esta padeciendo nuestros incendios, para todos ellos, toda la energía de este show para seguir adelante", expresó Luciano Pereyra.

Frente a un predio colmado, Luciano Pereyra ofreció un show que abarcó diferentes géneros y etapas de su carrera, fusionando baladas, folklore y pop romántico. El público respondió con un entusiasmo palpable, cantando a coro y aplaudiendo en cada tema, creando una conexión única entre el artista y los presentes. Cada canción se convirtió en un momento compartido, consolidando una noche llena de emoción y energía.

La apertura de la grilla de esta jornada estuvo a cargo de Nube y Erika Sofía, artistas ganadoras del Pre Confluencia, quienes dieron inicio al espectáculo y marcaron el ritmo de la tarde. A lo largo de la jornada, el evento continuó con las presentaciones de Migrantes, Rombai y Los Berbel, generando un ambiente festivo que culminó con el esperado show de Karina.

¿Cómo sigue la Fiesta de la Confluencia?

La Fiesta continuará este viernes con una nueva jornada que comenzará por la tarde. En el escenario principal, la programación incluye la actuación de artistas emergentes del Pre Confluencia, seguidos por los esperados shows de Tuli, Lauty Gram, Roze, FMK, Ángela Torres y Luck Ra, quien será el encargado de cerrar la noche con su energía.