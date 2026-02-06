La mañana arrancó con movimiento judicial intenso en Plottier, Neuquén capital y Cipolletti. Personal del Ministerio Público Fiscal, con apoyo de la Policía provincial y orden judicial, avanzó con ocho allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por supuestos delitos contra la administración pública.

Entre los lugares alcanzados por los procedimientos se encuentran la sede del municipio de Plottier y el domicilio del intendente Luis Bertolini, además de otros inmuebles en Neuquén y uno en la ciudad rionegrina de Cipolletti. Las medidas fueron autorizadas por la jueza de garantías Carina Álvarez.

Una causa que apunta a decisiones oficiales bajo sospecha

La investigación está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, y cuenta con la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. El expediente se abrió tras una denuncia presentada a mediados de enero de este año.

El eje de la causa se apoya en dos situaciones concretas que despertaron fuertes cuestionamientos y derivaron en la intervención judicial.

Tasas eximidas y un barrio privado en el centro del caso

Uno de los puntos investigados es el decreto 646/25, firmado por el intendente Bertolini, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos y vecinas del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025.

La medida quedó bajo análisis por el impacto que tuvo en las arcas municipales y por el trato diferencial otorgado a un sector específico de la ciudad, lo que motivó la intervención de la fiscalía especializada.

Contrataciones y vínculos que generan sospechas

El segundo eje de la denuncia se concentra en el manejo irregular de contrataciones de obra pública por parte del municipio. Según lo denunciado, la comuna habría contratado a una empresa privada para ejecutar diversas obras, cuyos socios estarían vinculados a autoridades municipales.

Ese presunto entramado entre funcionarios y privados es uno de los aspectos más sensibles de la causa y explica la magnitud de los operativos desplegados.

Documentación y dispositivos, el objetivo central

Los allanamientos tienen como finalidad secuestrar documentación en soporte físico y digital relacionada con ambos hechos denunciados. La información recolectada será clave para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

Los procedimientos se desarrollaron de manera coordinada en cinco puntos de Plottier, dos en Neuquén y uno en Cipolletti, con resguardo judicial y presencia policial.

Los delitos que analiza la fiscalía

La causa investiga la posible comisión de administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con estos allanamientos, el Ministerio Público Fiscal profundiza una investigación que pone bajo la lupa decisiones políticas, manejo de recursos y vínculos entre el Estado y el sector privado, en un contexto que genera fuerte malestar social y exige respuestas claras.