Como parte del programa Emplea Neuquén, el gobierno provincial abrió la inscripción al Registro Provincial de Unidades de Capacitación, con el objetivo de ampliar la red de instituciones que ofrecen formación profesional y en oficios en todo el territorio neuquino. Esta estrategia busca generar más oportunidades de empleo genuino en sectores productivos clave.

La convocatoria está destinada a instituciones educativas, sindicatos, cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles, empresas y universidades que cuenten con propuestas certificables y orientadas a mejorar la empleabilidad de la población. La idea es generar una oferta más amplia, diversa y alineada con los requerimientos del mercado laboral actual.

Desde la subsecretaría de Promoción de Empleo, Julieta Cuevas explicó que el registro permitirá ordenar, fortalecer e incorporar nuevas propuestas formativas. Actualmente, el programa trabaja con unas 30 unidades de capacitación, y el objetivo es crecer tanto en cantidad como en la diversificación de contenidos formativos.

Podrán inscribirse Centros de Formación Profesional (CFP y CFPA), escuelas técnicas, agrotécnicas, institutos superiores, sindicatos y empresas con experiencia en formación. Las instituciones deberán contar con personería jurídica, inscripción en AFIP y Rentas, y preferentemente una cuenta bancaria en el BPN.

Los sectores estratégicos definidos como prioritarios incluyen gas y petróleo, construcción, electricidad, mecánica, energías renovables, gastronomía, turismo, textil, informática, servicios sociales, cuidado personal y producción sustentable. El enfoque está puesto en áreas que generan alta demanda laboral en la provincia.

Las postulaciones se realizan a través de la web oficial del ministerio: empleaneuquen.gob.ar, donde se debe completar un formulario online y adjuntar la carta institucional, oferta formativa y datos de contacto. Para más información, las consultas se canalizan al correo oficial o de forma presencial en la sede de la Dirección Provincial de Formación Profesional en Neuquén capital.

ENTREVISTA COMPLETA A JULIETA CUEVAS EN AM550 Y CN24/7



