La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 vuelve a ampliar su alcance y suma una propuesta que despierta expectativa entre quienes se acercan cada año a la Isla 132. En el marco del festival, se realizará el sorteo de una vivienda de dos dormitorios, una iniciativa que se integra a la agenda del evento más convocante de la región.

La participación será gratuita y estará abierta a todas las personas que asistan a la fiesta, con un mecanismo de inscripción simple y presencial durante los días del festival.

Cómo participar del sorteo

Quienes deseen anotarse deberán acercarse al estand de Vivienda Roca, ubicado dentro del predio de la Isla 132. Allí se realizará la inscripción para el sorteo, que tendrá lugar el domingo, en la jornada de cierre de la Confluencia.

La propuesta apunta a que el público pueda participar de manera directa mientras disfruta del festival, sin requisitos adicionales ni trámites complejos.

Un sorteo con control oficial

El sorteo estará fiscalizado por el Instituto del Juego de Azar de Neuquén (IJAN), organismo que garantiza el desarrollo del procedimiento bajo estándares formales y verificables. El IJAN es la única lotería del país con certificación internacional WLA-SCS Nivel 2, lo que respalda la transparencia del proceso.

Este control asegura que la instancia se realice bajo normas claras y con resguardo institucional.

La vivienda que se sortea

La casa que se pondrá en juego corresponde a la línea CUBE 39.6 de Vivienda Roca. Se trata de una vivienda industrializada, de diseño moderno y funcional, compuesta por dos dormitorios, cocina-comedor y baño.

El sistema constructivo es en seco, con paneles de alta durabilidad y revestimiento exterior cementicio. El techo es de chapa cincalum trapezoidal con aislación térmica, mientras que las aberturas son de aluminio prepintado. La unidad incluye puertas interiores de placa, puertas exteriores inyectadas y las instalaciones de agua y gas preparadas para termofusión.

Una propuesta que se integra a la Confluencia

La iniciativa se suma a una edición que ya se destaca por su convocatoria masiva y su impacto en la ciudad. El sorteo de la vivienda incorpora un componente adicional que amplía el alcance social del festival y genera una expectativa distinta entre quienes recorren el predio durante los cuatro días.

Con música, actividades y ahora también la posibilidad concreta de acceder a una vivienda, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 vuelve a consolidarse como un evento que trasciende el escenario y conecta con la vida cotidiana de miles de personas.