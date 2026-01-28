Qué dijo Rolando Figueroa sobre el avión estadounidense que arribó ayer a Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se pronunció a propósito de la llegada de un avión del Gobierno de los Estados Unidos al Aeropuerto Presidente Perón de la Capital que se dio en horas de la tarde de ayer y generó sorpresa entre las autoridades provinciales.



El mandatario patagónico manifestó que no hubo ningún aviso institucional y confirmó que habrá un planteamiento ante la Cancillería por el suceso. “No hemos tenido ningún contacto. No es normal que vengan legisladores norteamericanos todos los días, ¿no? Pero no estábamos avisados”, lanzó el neuquino.



“La Argentina se ha abierto al mundo y Neuquén es una de las atracciones hacia el mundo. Nosotros, cada vez que nos vienen, tratamos de generar la posibilidad de que el ministro de Energía o el ministro de Economía acompañe a quienes nos visitan para que puedan entender qué es el desarrollo”, añadió Rolando Figueroa.



Sobre la misma línea complementó: “Todos hablan de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una roca. A partir de lo que hemos logrado los neuquinos, engloba el trabajo de mucha gente. Entonces es importante también conocer qué pasa en la Provincia”.



“Seguramente hablaré después con Pablo Quirno (canciller) con quien tenemos muy buena relación, como para poder trabajar en conjunto esta serie de visitas y mejorar que no solo se lleven la impresión de una roca, sino de cómo estamos organizados”, concluyó Figueroa.



Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina explicaron: “Una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. visita Argentina”.

“La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”, concluyeron.