En la ceremonia de los Brit Awards 2026 celebrada en el Co-op Live de Manchester, Dua Lipa se destacó como una de las figuras más llamativas de la noche gracias a su imponente presencia y un vestido que la convirtió en una de las mejor vestidas.

La cantante londinense no solo capturó todas las miradas en la alfombra roja, sino que también participó en la actuación de Mark Ronson, quien fue galardonado con el premio por Contribución Excepcional a la Música. Esta colaboración evidenció nuevamente su versatilidad artística y carisma sobre el escenario.

Con esta aparición, Dua Lipa reafirmó su posición como un ícono de estilo y una figura clave dentro del pop británico contemporáneo. La noche en Manchester congregó a las grandes estrellas del Reino Unido, pero la artista destacó por su combinación de talento musical y sentido fashionista.

Su presencia en los premios recordó por qué es considerada una de las máximas representantes del pop a nivel mundial, consolidando su influencia tanto en la música como en la moda.