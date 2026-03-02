En un incidente registrado el domingo, las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres cazas estadounidenses F-15E Strike Eagles, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Uno de los aviones fue captado en video durante su caída.

El Pentágono confirmó que los seis tripulantes involucrados se eyectaron sin inconvenientes, fueron recuperados y se encuentran en condición estable. "Kuwait ha reconocido este incidente y agradece los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso", indicó un comunicado publicado en X.

Las causas del derribo y los avances en las averiguaciones

Este episodio ocurre en el contexto de una escalada de violencia en la región del Golfo, tras los ataques realizados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que culminaron con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

En respuesta, Irán ha lanzado una serie de ataques en varios países del Golfo, incluyendo Arabia Saudita. Estados Unidos y seis aliados regionales calificaron estas acciones como una "peligrosa escalada" que pone en riesgo la estabilidad en Oriente Medio.

Un comunicado conjunto emitido por Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos señaló: "Atacar a civiles y Estados no combatientes es un comportamiento imprudente que socava la estabilidad".

Los países reafirmaron su derecho a la legítima defensa ante la continuidad de los ataques iraníes, que se han registrado en Baréin, Irak (incluida la región del Kurdistán iraquí), Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Kuwait derriba tres cazas de EE.UU. y aumenta tensión en Oriente Medio

Este desarrollo marca el tercer día de enfrentamientos indirectos entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, en un escenario que podría modificar el equilibrio en la región.

El futuro inmediato en Irán y en el Golfo parece incierto, con la comunidad internacional atenta a la evolución de esta crisis que ya afecta a múltiples países de Oriente Medio.