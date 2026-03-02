El golpe en plena calle

Un fuerte choque entre dos motocicletas interrumpió la noche del domingo en la calle Antártida Argentina, en el tramo comprendido entre la primera rotonda de la Ruta 7 y José Ianni.

El impacto ocurrió pasadas las 23.30. En la calzada quedaron marcas del siniestro y al menos una pieza plástica desprendida. Dos jóvenes resultaron con golpes y necesitaron asistencia médica.

Una mujer que se encontraba en el lugar brindó las primeras atenciones hasta la llegada de una dotación de bomberos voluntarios y personal del Hospital Natalio Burd. Ambos heridos fueron trasladados para su evaluación. Uno de ellos pudo aportar sus datos en el lugar.

La escena que desconcertó a todos

Lo que debía ser un procedimiento habitual se transformó en un escenario llamativo: cuando arribaron los equipos de emergencia y efectivos de Tránsito Villa Obrera, las motocicletas ya no estaban.

En el lugar no había rastros de los vehículos involucrados. Solo quedó un fragmento plástico sobre el asfalto.

La ausencia de las motos abrió interrogantes sobre lo ocurrido en los minutos posteriores al choque.

Pertenencias retiradas y tránsito cortado

Mientras se desarrollaba el operativo, amigos de los lesionados retiraron una mochila y otros elementos personales. El personal policial dejó constancia de esa situación.

El tránsito en dirección a la primera rotonda estuvo interrumpido durante unos 20 minutos, hasta que finalizaron las tareas de asistencia y ordenamiento.

Sin cámaras y con versiones cruzadas

En un primer momento se mencionó que un roce entre ambas motos habría originado el choque. Sin embargo, el relato de una testigo indicó que una de las motocicletas circulaba por Antártida Argentina e impactó desde atrás a otra que giraba para ingresar al loteo.

La falta de cámaras de seguridad en el sector complica la reconstrucción precisa de la mecánica del hecho.

Con dos jóvenes hospitalizados y sin los vehículos en el lugar del siniestro, el episodio dejó más preguntas que certezas en una noche que ya tenía movimiento en esa zona de la ciudad.