Un giro en el tiempo justo al empezar la semana

El lunes no tendrá continuidad con las condiciones de los últimos días en Neuquén. El ingreso de aire frío y húmedo provocará un cambio notorio en gran parte de la provincia.

Las temperaturas máximas quedarán moderadas y el viento comenzará a sentirse desde la mañana, con mayor intensidad hacia la tarde y la noche.

Ráfagas que pueden superar los 50 km/h

El sudoeste será protagonista durante la jornada. En varias localidades las ráfagas se moverán entre los 45 y 56 kilómetros por hora, especialmente en el Alto Valle y la zona petrolera.

Ese escenario obligará a prestar atención en rutas abiertas y sectores expuestos.

Lluvias dispersas y cielo inestable

En la capital provincial, Neuquén, se esperan precipitaciones débiles durante el día, con mejora parcial hacia la noche.

En Añelo el panorama será similar: inestabilidad durante la jornada y descenso térmico marcado hacia la madrugada.

Más al centro, en Zapala, el cielo permanecerá mayormente nublado, con viento constante del oeste.

Cordillera con frío más intenso

Las condiciones serán más rigurosas en la zona andina. En San Martín de los Andes la máxima apenas alcanzará los 10 grados y la mínima descenderá bajo cero.

En Villa La Angostura la jornada tendrá inestabilidad persistente y lluvias hacia la noche.

Norte provincial bajo el mismo sistema

En Chos Malal se anticipan lluvias débiles durante el día, con viento sostenido y mejora gradual hacia la noche.

El inicio de la semana estará atravesado por un escenario más frío, ventoso y cambiante en buena parte del territorio neuquino, con diferencias marcadas entre el Alto Valle y la cordillera.