En marzo de 2026, la Tarifa Social Federal de la SUBE representa un importante alivio económico para millones de usuarios del transporte público en Argentina. Este beneficio otorga un descuento del 55% en el costo del boleto mínimo de colectivos y trenes en todo el país.

El descuento se aplica automáticamente al validar cada viaje con la tarjeta SUBE registrada. Por ejemplo, si el boleto mínimo tiene un valor de $1.000, el usuario abonará solo $450, reflejando la reducción directa en el precio.

Jubilados y otros grupos contemplados tienen este beneficio

Este subsidio está destinado a personas que reciben prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros programas oficiales de asistencia social. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros grupos contemplados por la normativa vigente.

Para quienes aún no cuentan con el descuento activo o recién ingresan a alguna de las categorías elegibles, el trámite para acceder a la Tarifa Social SUBE es completamente digital y se realiza en tres pasos sencillos. Una vez completado, el beneficio se aplica automáticamente en todos los viajes realizados con la tarjeta registrada.

Tarifa Social SUBE: quiénes acceden al 55% de descuento este marzo

La Tarifa Social Federal, implementada a través de la tarjeta SUBE, funciona como un subsidio nacional que permanece vigente mientras el titular mantenga su condición de beneficiario ante ANSES. A diferencia de otros subsidios provinciales o municipales, no requiere renovaciones periódicas, ni mensuales ni semestrales.

Además, registrar la tarjeta SUBE trae otras ventajas, como la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo o pérdida y facilita la gestión de reclamos relacionados con el transporte público.