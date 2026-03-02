El informe preliminar de la autopsia confirmó que Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado en Cipolletti, murió por un disparo que ingresó por el hombro izquierdo, atravesó el tórax y quedó alojado del lado derecho, destruyendo órganos vitales.

El proyectil fue recuperado en la Morgue Judicial de General Roca y ahora es una pieza clave en una investigación que apunta a dos personas que habrían disparado desde un vehículo en plena calle.

El dato más contundente llegó desde la sala de autopsias. Allí, los forenses lograron extraer la bala y determinar con precisión la trayectoria mortal. No fue un roce. No fue un disparo superficial. El proyectil cruzó el pecho de lado a lado, generando lesiones irreversibles en órganos vitales. Esa descripción técnica, fría y quirúrgica, confirma la violencia del ataque.

Pero además, la recuperación del proyectil cambia el escenario. Porque ahora el Gabinete de Criminalística podrá avanzar con estudios balísticos que permitan determinar calibre, características y eventualmente vincular el disparo con un arma concreta si aparece en la investigación. En casos de homicidio, ese pequeño fragmento metálico suele ser la llave que abre puertas impensadas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, en la zona de Presidente Perón (Circunvalación) y Serafín González. Según los primeros indicios, al menos dos personas habrían efectuado disparos desde un vehículo. Es decir, no fue una pelea cara a cara ni un cruce espontáneo. Todo indica que los atacantes estaban en movimiento y que hubo coordinación.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal ya tomó contacto con la familia y realizó la entrega del cuerpo. Sin embargo, puertas adentro la causa está lejos de cerrarse. La Fiscalía trabaja junto a la Brigada de Investigaciones, las unidades 45° y 79°, y el Gabinete de Criminalística en la reconstrucción del recorrido del vehículo, la identificación de posibles cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos.

Por ahora no hay detenidos informados oficialmente. Tampoco se difundieron hipótesis firmes sobre el móvil.