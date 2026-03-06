El reconocido cantante español Alejandro Sanz vuelve a la Argentina para continuar su gira internacional 2026, que ya pasó por Chile, Perú y Colombia. El artista se presentará los días 6 y 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo, marcando así un esperado reencuentro con su público local.

Estos conciertos serán especiales, ya que Sanz será el primer artista en inaugurar el renovado formato del emblemático predio porteño, ahora diseñado para recitales al aire libre con mejoras en la visibilidad y una optimización integral del sonido, que promete una experiencia única.

La producción del espectáculo incluye una impresionante puesta en escena con ocho músicos en escena, una estructura que requiere 12 camiones para su traslado, cámaras de última generación distribuidas en todo el recinto y una pantalla gigante que aportará un componente visual inmersivo.

Antes de llegar a Buenos Aires, Alejandro Sanz ofreció un concierto el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario. Tras sus presentaciones en el Campo Argentino de Polo, el artista continuará su recorrido por Argentina con un show en el Estadio Kempes de Córdoba el 8 de marzo.

Cuánto están las entradas y cómo adquirirlas

Las entradas para sus recitales en Buenos Aires se encuentran a la venta exclusivamente a través de www.enigmatickets.com, con precios que oscilan entre $65.000 y $210.000. Se recomienda evitar la compra por canales no oficiales para prevenir posibles estafas.

Alejandro Sanz presenta en Argentina su gira 2026 y nuevo álbum

Durante más de dos horas, el público podrá disfrutar de un repertorio que combina grandes éxitos como “Y”, “¿Si fuera ella?” y “Corazón partío”, junto con las nuevas canciones del álbum ¿Y ahora qué?, que da nombre a esta etapa creativa del cantante.

En su reciente presentación en Santiago de Chile el 28 de febrero, Alejandro Sanz interpretó varias canciones que se esperan también en su setlist para los shows argentinos, garantizando un espectáculo que mezcla nostalgia y novedades musicales.