La dinámica dentro de Gran Hermano volvió a cambiar de forma abrupta y generó un nuevo foco de tensión entre los participantes. Esta semana el reality estrenó una modalidad inédita llamada “placa planta”, una nominación especial pensada para señalar a quienes, según sus propios compañeros, no están jugando lo suficiente o pasan desapercibidos dentro de la casa.

El nuevo mecanismo apareció después de la primera eliminación de la temporada y rápidamente alteró el clima del juego. Con esta herramienta, Gran Hermano puso en manos de los propios jugadores la posibilidad de señalar a quienes consideran menos activos en la convivencia o en las estrategias del reality.

De ese proceso surgió una lista amplia de nominados. Los participantes señalados por la casa fueron Juanicar, Yisela Yipio, Tomy, Eduardo, Martín, Titi, Zunino, Santiago y Nazareno. Todos quedaron expuestos a una placa negativa, lo que significa que el público debe votar para decidir quién abandona la competencia.

Sin embargo, antes de llegar a la gala final de eliminación, el sistema incluye instancias intermedias en las que algunos jugadores pueden salir de riesgo. En las primeras definiciones del público, Gran Hermano anunció los nombres de los dos participantes que lograron escapar de la placa.

El primero en recibir la noticia fue Juanicar, quien había quedado directamente nominado tras ser fulminado por el líder de la semana, Franco Poggio. A pesar de ese golpe inicial dentro del juego, el participante terminó obteniendo la menor cantidad de votos en contra y consiguió asegurarse su permanencia por una semana más.

Minutos después llegó la segunda confirmación de la noche. La uruguaya Yisela Yipio también fue salvada por el público y salió de la placa. Dentro de la casa, la noticia generó un momento de alivio para la jugadora, que celebró la decisión acercándose a varios compañeros con los que comparte afinidad.

La resolución dejó en evidencia que la mirada del público puede diferir bastante de la percepción que tienen los propios participantes sobre el juego. En más de una ocasión, quienes son señalados como “plantas” dentro de la casa terminan despertando simpatía entre los espectadores.

Con Juanicar y Yipio ya fuera del riesgo, la tensión ahora se concentra en los siete jugadores que continúan nominados. Tomy, Eduardo, Martín, Titi, Zunino, Santiago y Nazareno seguirán en placa hasta la gala de eliminación del lunes, cuando uno de ellos deberá abandonar definitivamente la casa de Gran Hermano.