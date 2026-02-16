Mientras los equipos analizan las conclusiones que dejaron las pruebas en Bahréin, la Fórmula 1 transita días movidos como consecuencia de los mismos. Es que, durante los giros de prueba, el foco estuvo sobre el motor Mercedes que usan algunos equipos y que, según otros, debería ser ajustado como consecuencia de la mayor potencia que alcanza durante su funcionamiento. Al respecto, quien pidió protestar ante la F1 por sus intervenciones fue Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, quien al mismo tiempo puso en alerta a las escuderías respecto de lo que podrían significar las intervenciones sobre reglas ya escritas.

La cuestión sobre el motor está centrada en que el mismo alcanza una relación de compresión reglamentaria de 16:1 durante las pruebas estáticas a temperatura ambiente, pero alcanza una relación más alta cuando funciona en pista, algo que se traduce en una mayor potencia. Ante esto, otros fabricantes de motores generaron una lucha política ante la F1, algo que podría afectar a los equipos que optaron por las unidades de potencia de Mercedes.

Nielsen fue claro al respecto y pidió respetar las reglas escritas: "Es bastante claro. Dice muy claramente temperatura ambiente. La política en la F1 es algo nuevo, pero en realidad no tanto. Es un gran cambio reglamentario, algunos han ido por un camino y otros, por otro. El reglamento es cristalino en cuanto a cuándo se mide la relación de compresión. Confiamos en que el organismo rector haga lo correcto".

Por lo pronto, las discusiones se llevan adelante tras bambalinas y la idea es alcanzar un acuerdo previo al inicio de la temporada, en marzo con el Gran Premio de Australia, para evitar que se generen protestas con posterioridad a la primera carrera, como consecuencia de los resultados de la misma.

Nielsen explicó que espera que el foco en Melbourne esté "sobre los autos y no sobre las relaciones de compresión", al mismo tiempo en que recordó lo que fue "la historia del doble difusor" de Brawn: "Este tipo de historias aparecen con grandes cambios reglamentarios".

Lo cierto es que, al margen de su tranquilidad, el directivo de Alpine señaló que un cambio reglamentario sobre lo ya escrito podría traer consecuencias a futuro, por lo que alertó a los demás equipos: "Si decimos que un conjunto de reglamentos muy claramente establecidos, redactados, puede ser cuestionado de esta manera, entonces, ¿qué más queda fuera de límites? Todo queda sujeto a discusión. Si a cierto grupo de equipos no le gusta algo que está muy claramente escrito, si de repente puedes tener un grupo de presión y cambiarlo, entonces entras en un mundo completamente distinto".

La realidad es que Alpine claramente necesita que el motor sea aprobado, dado que ha demostrado un mayor rendimiento que los demás en las pruebas, pero lo cierto es que Nielsen intentó dejar de lado las individualidades y señalar el impacto que puede tener a futuro, si se abre la puerta a los cambios: "¿Realmente queremos un deporte en el que lo que está claramente escrito puede simplemente ser cuestionado porque a algunos se les antoja hacerlo? Creo que eso debe responderlo la FIA".