El rionegrino Christian Fabián Luis abrirá el año, peleando fuera del país. El peso crucero oriundo de General Roca inició un largo periplo el fin de semana, para presentarse el sábado 21 de febrero en el Xiomi Arena de Riga, Letonia.

"El Potro" quien cuenta con un registro profesional de 13 triunfos, 8 antes del límite y 4 derrotas y en la ocasión, buscará el título Internacional IBF de la categoría crucero ante el lituano Milans Volkovs, apodado “Big bad wofs”, local absoluto y hombre de la organización.

El europeo naturalizado, ya que nació en Aurora en el estado de California en los Estados Unidos, registra 17 combates con 11 triunfos y 6 antes del límite; 4 derrotas y 2 empates. No registra nombres sudamericanos en su récord y es vencedor entre otros del español Alberto Tapia; el belga Jack Mulowayi; el polaco Michal Banbula y el griego Marios Kollias.

El flyer del combate entre "El Potro" Luis que buscará el título Internacional IBF de la categoría crucero ante el lituano Milans Volkovs

Luis volverá a sellar su pasaporte ya que el boxeador rionegrino cumplirá su cuarta presentación en el exterior y la segunda en lejanas tierras europeas. En el 2024 peleó en Vladikavkaz, Rusia con David Dzukaev; posteriormente en Valdivia (Chile) noqueó al local Gerardo Mellado y el 8 de agosto del año pasado, se presentó en Benghazi, Libia frente al cubano Mike Pérez en un accidentado match que terminó sin decisión.

Fuente: Ismael Tebes de Piñas del Sur