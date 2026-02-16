¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Por el título Internacional IBF

Box: El rionegrino Christian Luis se presentará el sábado en Letonia

El roquense hará una nueva pelea en el exterior, esta vez será en Xiomi Arena de Riga, en la Europa del este ante el local Milans Volkovs.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 18:41
PUBLICIDAD
El roquense Luis se medira en Letonia ante el local Milans Volkovs

El rionegrino Christian Fabián Luis abrirá el año, peleando fuera del país. El peso crucero oriundo de General Roca inició un largo periplo el fin de semana, para presentarse el sábado 21 de febrero en el Xiomi Arena de Riga, Letonia.

"El Potro" quien cuenta con un registro profesional de 13 triunfos, 8 antes del límite y 4 derrotas y en la ocasión, buscará el título Internacional IBF de la categoría crucero ante el lituano Milans Volkovs, apodado “Big bad wofs”, local absoluto y hombre de la organización.

El europeo naturalizado, ya que nació en Aurora en el estado de California en los Estados Unidos, registra 17 combates con 11 triunfos y 6 antes del límite; 4 derrotas y 2 empates. No registra nombres sudamericanos en su récord y es vencedor entre otros del español Alberto Tapia; el belga Jack Mulowayi; el polaco Michal Banbula y el griego Marios Kollias.

El flyer del combate entre "El Potro" Luis que buscará el título Internacional IBF de la categoría crucero ante el lituano Milans Volkovs

Luis volverá a sellar su pasaporte ya que el boxeador rionegrino cumplirá su cuarta presentación en el exterior y la segunda en lejanas tierras europeas. En el 2024 peleó en Vladikavkaz, Rusia con David Dzukaev; posteriormente en Valdivia (Chile) noqueó al local Gerardo Mellado y el 8 de agosto del año pasado, se presentó en Benghazi, Libia frente al cubano Mike Pérez en un accidentado match que terminó sin decisión.

Fuente: Ismael Tebes de Piñas del Sur

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD