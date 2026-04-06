La sinceridad de Flor Jazmín Peña volvió a quedar en evidencia al aire, donde no dudó en abrir su corazón y contar una vivencia que la marcó profundamente. Esta vez, la protagonista de la historia fue nada menos que Chayanne, quien, según sus propias palabras, tuvo un gesto que cambió su manera de ver la vida.

Durante su participación en el programa Poné la Pava, Flor Jazmín Peña describió el momento emocional que atravesaba en ese entonces. “Viste cuando estás tan pasado mentalmente que no registrás tanto dónde estás”, explicó, dejando en claro que no se encontraba en su mejor momento personal.

En ese contexto, la bailarina relató cómo un encuentro inesperado con Chayanne se convirtió en un punto de inflexión. “¡Chayanne me salvó la vida! Mi vida pasó a ser un antes y un después desde este encuentro con él”, aseguró, generando sorpresa entre sus compañeras.

El episodio ocurrió cuando el cantante visitó el país para brindar una serie de shows multitudinarios. Allí, Flor Jazmín Peña tuvo la oportunidad de conocerlo junto a su familia, lo que ya de por sí fue especial, pero hubo un detalle que terminó de marcarla.

“Lo veo a Chayanne, me mira y me pregunta ‘¿para cuándo?’ haciendo gesto de embarazada”, recordó entre risas, haciendo referencia a la complicidad del artista y a un reconocimiento que no esperaba.

Sin embargo, más allá de la anécdota puntual, lo que realmente impactó a Flor Jazmín Peña fue la energía que percibió en el cantante. “Este tipo vibra en otra frecuencia. Muy alta”, reflexionó, destacando la actitud positiva que transmite.

A partir de ese momento, la bailarina comenzó a replantearse su propio bienestar. “Tengo que elevar mi frecuencia”, se dijo a sí misma, entendiendo que necesitaba hacer cambios en su rutina para sentirse mejor.

Finalmente, Flor Jazmín Peña detalló cómo ese cruce con Chayanne derivó en una transformación concreta en su vida cotidiana: “Empecé a comer bien, a entrenar y a meditar”. Un giro inesperado que, según ella, nació de un simple pero significativo encuentro.