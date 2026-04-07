La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a quedar en el centro de la escena tras un episodio delicado que involucra a una de sus hijas. Todo estalló luego de que la modelo decidiera contar públicamente una situación de salud que, según trascendió, el exfutbolista prefería mantener en reserva.

Durante el fin de semana largo de Pascuas, Nicole Neumann utilizó sus redes sociales para relatar cómo atravesó esos días lejos del descanso. “Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados”, expresó desde su auto, dejando en claro que su rutina estuvo lejos de la tranquilidad.

En ese contexto, la modelo sorprendió al revelar que Allegra Cubero había estado internada. “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando”, contó, generando preocupación entre sus seguidores.

Además, detalló el difícil momento que le tocó vivir acompañando a su hija: “Lo que hubo de sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”. Sus palabras reflejaron la angustia del momento, aunque no imaginó la repercusión que tendrían puertas adentro.

La situación escaló cuando el periodista Nico Peralta, en el programa de Yanina Latorre, dio a conocer la reacción de Fabián Cubero. Según explicó, el exjugador habría quedado muy molesto por la exposición mediática del tema.

De acuerdo a su versión, Fabián Cubero fue quien permaneció en la clínica durante toda la internación de su hija. “Durmió las tres noches para acompañarla las 24 horas”, aseguraron, marcando una diferencia con la presencia de Nicole Neumann, que habría sido más breve.

El enojo no solo tuvo que ver con la exposición, sino también con el impacto familiar. “Empezaron a llamar los familiares”, revelaron, algo que el exfutbolista quería evitar para no generar preocupación innecesaria, especialmente en personas cercanas que viven lejos.

Por último, el panelista remarcó un punto clave: la intención de preservar a Allegra Cubero en un momento sensible de su vida. “Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla”, explicó, dejando en evidencia que el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero suma un nuevo capítulo.