Ousset aseguró que defienden el modelo neuquino frente a Nación: "Hemos logrado una buena relación"

Las repercusiones continúan en la Legislatura de Neuquén tras oír el discurso de apertura de sesiones del gobernador Figueroa. El Jefe de Gabinete de la Provincia, Juan Luis Ousset, manifestó con medios locales que la gestión asumió con al menos cuatro deudas, que repasó el gobernador, las cuales fueron saldadas durante el mandato.

"En dos años lo hemos ido revirtiendo, tanto la deuda moral como la de infraestructura que la vamos saneando", aseguró. Detalló que llevan más de 1000 km de rutas provinciales, 787 km de rutas nuevas, 700 km de repavimentación.

"En toda la historia se hicieron 1100 kilómetros, nosotros en dos años llevamos intervenidas alrededor de 1400, fíjense cuando se ordena el estado y se invierte donde debe cómo los recursos terminan optimizándose", aseguró.

Sostuvo que en su opinión el discurso no tuvo baches, ya que abordó no sólo anuncios sino también concreciones.

"Se explicó hacia donde vamos en una provincia que tiene gas y petróleo pero que no pretende vivir del gas y el petróleo dentro de 30, 40 años, cuando ya no haya gas y petróleo, sino diversificar la economía a partir del turismo y la producción. Así que me parece que fue contundente el gobernador y desde mi punto de vista no solo es un informe de gestión, sino ya una mirada de estadística que plantea qué va a venir para Neuquén si nosotros trabajamos de la manera correcta", agregó Ousset.

En cuanto a los anuncios de infraestructura vial, detalló que inicialmente se definieron circuitos para intervenir casi toda la provincia con alguna ruta relevante. "Cerrando circuitos y ahora viniendo a la Confluencia, viniendo a la capital, porque también, por supuesto, son muy importantes las obras de infraestructura en nuestro interior que venía muy postergado, pero también hay que desarrollar la infraestructura en la confluencia"

Sostuvo que Confluencia crece cuatro veces lo que crece el país y además está vinculada a Vaca Muerta. Desde su mirada, "está muy bien distribuida, muy bien planteada la infraestructura como la estamos desarrollando, a partir de estadísticas, de ciencias, y no de lo que se le ocurre a un funcionario sentado en un escritorio de lo que hay que hacer."

Admitió que la Provincia venía con un gran retraso, de más de 4 millones de dólares y que hoy la gente puede ver que hay 85 mil metros cuadrados de escuelas técnicas, hospitales, centros de salud, infraestructura penitenciaria y rutas.

En cuanto a la actual relación con el gobierno Nacional, Ousset confirmó que la provincia tiene un modelo neuquino, que defiende a las empresas públicas eficientes y que cree en la obra pública y el desarrollo a partir de ampliar oportunidades, como las becas y educación.