El circuito Internacional de Bahréin quedó bajo la lupa producto del conflicto de Medio Oriente. Luego de que un misil impactara a casi 20 kilómetros del trazado, la FIA determinó la cancelación de los testeos que se iban a realizar con Pirelli para los neumáticos, de cara al inicio en 7 días en Australia.

El testeo se debía realizar en conjunto con McLaren y Mercedes con la empresa Pirelli, proveedor de neumáticos pensando en el inicio del próximo fin de semana, pero producto de los bombardeó de Irán a diferentes bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Emiratos Árabes y Qatar; medida represaría por los ataques de USA e Israel al país iraní, es que la FIA determinó la cancelación de los mismos.

el circuito de Bahréin recibirá la 4ta fecha del calendario internacional

La medida preventiva lleva a que la compañía de neumáticos analice trasladar los ensayos a Europa, "La dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahréin han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional", expresó la fábrica, agregando que todos su staff está a salvo y que están trabajado para el regreso a Italia y Reino Unido.

Por otro lado, hay preocupación por que pasará con la cuarta fecha del calendario mundial, ya que desde el 10 al 12 de abril se correrá el Gran Premio de Bahréin. Considerando que una semana después se disputará el GP de Arabia Saudita, ambas jornadas están bajo observación si el conflicto continúa.

La Fórmula 1 comienza el domingo 8 con el Gran Premio de Australia, luego se trasladará al domingo 15 del mismo mes con el GP de China. La tercera será el 29 en Japón, previo a Bahréin.