Las lágrimas de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand no solo conmovieron al público, sino que reactivaron uno de los rumores más explosivos de su pasado sentimental. Aquella relación que supo ser una de las más admiradas del espectáculo argentino volvió a quedar bajo la lupa tras un testimonio que apuntó directo a una supuesta traición imposible de olvidar.

Quien reavivó la polémica fue Marcela Tauro desde Infama, el ciclo de América TV, al asegurar que durante el matrimonio de Adrián Suar y Araceli González existió una infidelidad que todos conocían, incluso el mismo día del casamiento. Sin rodeos, la periodista dejó en claro que no se trataba de un secreto, sino de algo que el ambiente artístico prefería callar.

Según relató Tauro, en aquella boda hubo una invitada especial que despertó todo tipo de comentarios. “Estaba con él”, aseguró, y remarcó que nadie decía nada públicamente. La descripción fue precisa: una actriz reconocida, de perfil similar al de Araceli, que hoy estaría casada con otro hombre, pero cuyo nombre siempre se mantuvo en reserva.

Lejos de ser un hecho aislado, la versión indica que la relación estaba atravesada por la desconfianza. Tauro sostuvo que Araceli González ya sospechaba de otras situaciones, revisaba y vigilaba, mientras describía a Adrián Suar como un hombre muy infiel en esa etapa de su vida.

En aquellos años, Adrián Suar atravesaba su momento de mayor poder. Joven, exitoso y al frente de Pol-Ka, era una de las figuras más influyentes de la televisión argentina. Mientras hacia afuera se mostraba una boda soñada en 1997, puertas adentro, según estas versiones, el clima ya estaba cargado de tensión y dolor.

Sobre el motivo por el cual Araceli González sigue refiriéndose al tema, Marcela Tauro fue contundente al explicar que el silencio siempre estuvo ligado al cuidado de su hijo en común, Tomás “Toto” Kirzner, fruto de ese matrimonio con Adrián Suar.

El episodio que reavivó todo ocurrió este sábado en La Noche de Mirtha, por El Trece, cuando Mirtha Legrand le preguntó a la actriz cómo atravesó aquella separación. Conmovida, Araceli habló del sufrimiento, del tiempo que llevó soltar y de lo difícil que fue procesar ese final.

A pesar del dolor, Araceli González dejó un mensaje claro: siempre va a hablar bien de Adrián Suar delante de Toto Kirzner. Reconoció su talento y su impacto en la televisión argentina, demostrando que, aun con heridas abiertas, eligió priorizar el rol de madre y la protección de su hijo.