Como si la primera bomba con la confirmación de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada no hubiese sido suficiente, apenas unas horas después estalló una mucho peor. Es que en C5N se lanzó una versión que no solo coloca al expresidente como infiel, sino que además lo vincula con la nieta de Mirtha Legrand. Sí, Juana Viale fue mencionada como parte de un supuesto vínculo que se habría mantenido a espaldas de su esposa.

El dato central fue el mensaje que Juliana Awada publicó para confirmar el quiebre tras más de una década y media de relación. En ese texto, eligió un tono cuidado y personal: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”. La frase dejó en claro que la ruptura existía, pero no dio detalles sobre los motivos.

A partir de esa confirmación, el foco mediático se corrió rápidamente hacia las posibles causas. Mientras desde el entorno se habló de una separación en buenos términos, distintas voces empezaron a sugerir que el final del vínculo no habría sido tan lineal. En ese contexto, algunas especulaciones apuntaron a que Mauricio Macri no estaría atravesando el proceso en soledad.

El salto más fuerte se dio en la pantalla de C5N, cuando en Duro de Domar el periodista Franco Torchia deslizó una versión que encendió la polémica. Sin rodeos, planteó que el exmandatario “habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora”, y segundos después puso nombre y apellido a esa hipótesis.

Según lo dicho al aire, “la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”. La afirmación, presentada como versión y no como hecho comprobado, generó un inmediato revuelo tanto en el estudio como en redes sociales.

Hasta el momento, Juana Viale no hizo declaraciones públicas al respecto, al igual que Mauricio Macri, que se mantuvo en silencio tras el comunicado de su expareja. Tampoco hubo confirmaciones oficiales que respalden o desmientan la información lanzada en televisión.

Lo cierto es que, con la separación ya confirmada por Juliana Awada, el escenario quedó abierto a interpretaciones y versiones cruzadas. La mención de Juana Viale sumó un capítulo inesperado a una historia que recién empieza a reconfigurarse y que, por ahora, se mueve en el terreno de las especulaciones mediáticas más que en el de las certezas.