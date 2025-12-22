Recién llegado a la Argentina desde Turquía, Mauro Icardi protagonizó un momento de alta tensión al dirigirse al domicilio de Wanda Nara para retirar a sus hijas, quienes pasarán la Navidad junto a él. El futbolista arribó al país en las primeras horas del día y, sin escalas, se trasladó hasta el exclusivo Chateau Libertador, donde se concretó el encuentro que generó fuerte repercusión mediática.

La sorpresa fue inmediata cuando trascendió que Mauro Icardi no llegó solo al edificio. El delantero estuvo acompañado por su actual pareja, la China Suárez, una presencia que no estaba prevista y que llamó poderosamente la atención. Las imágenes exclusivas fueron captadas por Ciudad Magazine, que mostró el ingreso al lugar en medio de un clima de absoluto hermetismo.

Mientras tanto, en Intrusos, el ciclo de América TV, se conocieron detalles de lo ocurrido puertas adentro. Según relató Adrián Pallares, la entrega de las menores se realizó con total formalidad, sin discusiones ni escándalos visibles, aunque el ambiente fue claramente tenso. Todo el procedimiento se dio bajo la supervisión de profesionales legales.

La periodista Paula Varela explicó que el traslado fue directo desde el aeropuerto hasta el domicilio. “Ellos fueron directamente desde Aeroparque al Chateau, porque viajaron en un vuelo privado”, señaló al aire, dejando en claro que no hubo desvíos ni paradas intermedias antes del encuentro.

Además, Paula Varela detalló que Mauro Icardi no estuvo únicamente con Elba Marcovecchio, su abogada. “Icardi no fue solo con Elba Marcovecchio, como estaba previsto en un principio, porque se demoraron. Esto iba a ser a las 11 de la mañana”, explicó la panelista, marcando que hubo cambios de último momento en la organización.

La presencia de la China Suárez generó asombro incluso entre los periodistas del programa. Adrián Pallares, visiblemente sorprendido, exclamó al aire: “¡La China Suárez fue al Chateau!”, reflejando el impacto que causó la escena en el entorno mediático y en el público.

Ante ese comentario, Paula Varela sumó más información y aclaró el recorrido previo: “Claro, fueron directo, no pasaron por La casa de los sueños”, en referencia al emprendimiento inmobiliario asociado a Wanda Nara. Este dato terminó de confirmar que la visita fue breve, puntual y sin intención de prolongarse.

De esta manera, el cruce entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a poner el foco sobre una relación atravesada por conflictos, decisiones legales y nuevas parejas. Aunque no hubo escándalo explícito, el tenso momento dejó en evidencia que la calma todavía parece lejana en una historia que sigue sumando capítulos.