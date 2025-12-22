Emilia Mernes fue una de las protagonistas indirectas del Párense de Manos III, el evento de streaming que reunió a miles de espectadores el 2025. En esta tercera edición realizada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cantante acompañó al equipo liderado por Goncho Banzas y celebró con entusiasmo la victoria frente a Grego Rossello.

Durante la transmisión, que superó las 600.000 personas conectadas simultáneamente a través de la cuenta de Kick de Luquitas Rodríguez y se extendió por más de ocho horas, Emilia compartió en su cuenta de Instagram el momento en que el árbitro anunció que Grego Rossello no podía continuar. En sus palabras, la cantante expresó “El número 1”, reflejando la emoción del triunfo de Goncho.

Seguidores y éxito por la generación de las redes sociales

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Emilia Mernes se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del país. Su popularidad se refleja no solo en las redes sociales, sino también en los números de streaming, donde en 2025 fue la cantante femenina más escuchada en Spotify Argentina y se mantuvo entre los artistas más destacados a nivel global.

Emilia Mernes celebra el triunfo de Goncho

El evento Párense de Manos III, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez, marcó un nuevo récord en audiencia y confirmó su crecimiento en la escena del entretenimiento digital. Luquitas ya adelantó que la cuarta edición promete ser aún más grande, reafirmando la relevancia que ha ganado este formato en el público joven y fanáticos del streaming.