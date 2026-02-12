Bariloche continúa entre los destinos más elegidos del país durante el verano 2026. De acuerdo con el informe del Departamento Técnico y Estadístico de la Secretaría de Turismo municipal, la ocupación hotelera registrada entre el 2 y el 8 de febrero fue del 71%, apenas tres puntos por debajo de la semana previa, lo que refleja un escenario de estabilidad en plena temporada alta.

El relevamiento se realizó sobre 137 establecimientos y confirma niveles sostenidos de actividad turística en toda la ciudad, en un contexto nacional complejo. Desde el Municipio destacaron que estos números consolidan el posicionamiento del destino y mantienen un flujo constante de visitantes.

Buen desempeño por zonas y tipos de alojamiento

El informe muestra un comportamiento equilibrado en las distintas áreas. El Centro alcanzó un 74% de ocupación, mientras que Circuito Chico y la zona de Bustillo se mantuvieron entre los sectores más demandados.

En cuanto a las modalidades de alojamiento, los hoteles estudiantiles y sindicales registraron cifras cercanas al 77%. A su vez, los establecimientos de categorías superiores y hoteles tradicionales sostuvieron porcentajes firmes, evidenciando una demanda variada con presencia de distintos perfiles de turistas. La ciudad transita la recta final del mes con buenas perspectivas, impulsadas por el fin de semana largo de Carnaval y una agenda de actividades que apunta a extender la estadía de los visitantes.

Del 13 al 15 de febrero se desarrollará en el predio de la Sociedad Rural una nueva edición de la Expo Rural, que este año se presentará bajo el nombre Festival Rural de la Patagonia. El encuentro propone una experiencia integral que combina producción, gastronomía, cultura y turismo, con actividades pensadas tanto para el sector productivo como para el público general.

En paralelo, del 14 al 17 de febrero se celebrará el Carnaval 2026, con epicentro en el Centro Cívico y desfiles por calle Mitre. Participarán 18 agrupaciones locales en una propuesta familiar y sin alcohol, acompañada por puestos gastronómicos con precios accesibles y espectáculos musicales.

Eventos internacionales y proyección global

La agenda continuará en marzo con eventos deportivos de alcance internacional. El 7 y 8 de ese mes, Bariloche será sede de la primera fecha del Mundial de Motocross 2026, que abrirá el calendario mundial de la disciplina. La competencia se disputará en un nuevo circuito ubicado en inmediaciones del PITBA, diseñado bajo estándares internacionales para el alto rendimiento y la experiencia del público.

El calendario deportivo seguirá el 14 de marzo con una nueva edición de Bariloche100, una de las competencias de trail running más relevantes de la Patagonia. La prueba incluirá seis distancias, 12K, 27K, 42K, 57K, 80K y 100K, y recorrerá senderos de montaña con llegada en el Centro Cívico. Todos los circuitos alcanzarán la cumbre de al menos una montaña, ofreciendo vistas privilegiadas de la cordillera.

Desde el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) indicaron que continúan las acciones en mercados estratégicos con campañas de posicionamiento, participación en ferias internacionales y acuerdos comerciales. El objetivo es sostener la demanda en los próximos meses y fortalecer la proyección de cara a la temporada invernal.

Con niveles de ocupación estables, una agenda nutrida de propuestas y una estrategia promocional activa, Bariloche se encamina a cerrar el verano con movimiento sostenido y expectativas positivas para el resto del año.