Iván de Pineda vuelve a sorprender con un giro importante en su trayectoria profesional. Reconocido por su impronta ligada al saber y la cultura general, el conductor será la cara visible de Desafío Atenea, una ambiciosa competencia nacional destinada a estudiantes universitarios que combinará cultura, adrenalina y show en vivo.

En esta nueva etapa, Iván de Pineda redobla la apuesta y se aleja del clásico esquema de preguntas y respuestas. El proyecto, desarrollado por la productora Kocawa junto a OLGA, convocará a 150 estudiantes de todo el país, quienes competirán organizados en 50 equipos integrados por tres participantes cada uno, representando a sus respectivas universidades.

Cada grupo deberá atravesar distintas instancias eliminatorias hasta alcanzar la gran final de Desafío Atenea. El certamen no solo pondrá a prueba los conocimientos académicos, sino también la rapidez mental, la estrategia y el trabajo en equipo, elementos claves para avanzar en la competencia.

El incentivo también es contundente: el equipo ganador obtendrá un premio de 30 millones de pesos, además de reconocimientos especiales que destacarán el desempeño integral de los participantes. Así, Desafío Atenea se posiciona como una de las apuestas más fuertes en el terreno del entretenimiento educativo.

Durante la presentación oficial, Iván de Pineda expresó su entusiasmo por el lanzamiento: “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”.

La competencia será grabada en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego se emitirá a través de OLGA, plataforma que continúa ampliando su propuesta de contenidos. El objetivo es claro: sacar el conocimiento del ámbito estrictamente académico y transformarlo en una experiencia colectiva y atractiva para una audiencia joven y digital.

En un contexto donde muchas propuestas priorizan lo inmediato, Desafío Atenea 2026 busca revalorizar la cultura general y el pensamiento ágil. Con Iván de Pineda como figura central, el proyecto promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año dentro del entretenimiento inteligente.

La convocatoria ya se encuentra abierta y quienes deseen participar podrán anotarse a través del sitio oficial y las redes sociales del certamen. Allí, OLGA y Kocawa irán compartiendo novedades sobre Desafío Atenea, que apunta a consagrar al mejor equipo universitario del país.