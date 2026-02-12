Dos investigaciones paralelas por venta de estupefacientes en Neuquén capital y Rincón de los Sauces cerraron esta semana con condenas para tres personas y el decomiso de dinero, droga, un vehículo y un arma de fuego. Los acuerdos fueron impulsados por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, y homologados en audiencias realizadas entre el lunes y hoy.

El caso más contundente tuvo como protagonistas a Abel Alexis Molina y Viviana Carolina Martínez. Ambos fueron detenidos tras un allanamiento en agosto de 2025 en una vivienda de Rincón de los Sauces que funcionaba como punto de venta de cocaína. La investigación acreditó que Molina comercializaba la droga desde al menos el 1 de agosto de ese año y que Martínez colaboraba ocultándola y fraccionándola dentro de la casa.

El 15 de agosto, cuando la Policía irrumpió en el domicilio, Molina intentó escapar, pero fue reducido junto a Martínez. En el lugar se secuestraron 272 gramos de clorhidrato de cocaína —parte ya fraccionada para la venta—, más de 1,18 millones de pesos en efectivo, balanzas, elementos de corte y dispositivos de cobro electrónico.

El juez de garantías Cristian Piana homologó el acuerdo pleno: Molina fue condenado a 4 años de prisión efectiva y al pago de una multa, mientras que Martínez recibió 3 años de prisión condicional como partícipe secundaria. Además, se ordenó el decomiso de un Volkswagen Fox, del dinero en efectivo y de fondos en billeteras virtuales.

La segunda causa tuvo como condenado a Luis Fernando Barriga, en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas ingresadas mediante el código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. El allanamiento se realizó el 24 de septiembre de 2025 en un domicilio de la calle 12 de Septiembre, en la ciudad de Neuquén.

Allí, los investigadores constataron que entre fines de julio y septiembre Barriga vendía estupefacientes junto a otras personas que continúan bajo investigación. Durante el procedimiento se secuestraron dosis de cocaína fraccionada, bicarbonato de sodio para corte, una balanza digital, recortes de nylon y anotaciones vinculadas a la comercialización. También se incautó un revólver calibre 22 largo con municiones de distintos calibres.

La pesquisa determinó que Barriga cumplía un rol secundario dentro de una estructura mayor, dirigida por otras personas que asignaban tareas y concentraban las ganancias. Aun así, fue condenado por comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundario y por tenencia ilegal de arma de fuego.

La jueza de garantías Carina Álvarez homologó el acuerdo que fijó para Barriga 3 años de prisión condicional, una multa y la inhabilitación por seis años para ser legítimo usuario de armas.

Con estas resoluciones, la Justicia dio por cerradas dos causas de narcomenudeo que habían generado preocupación en distintos puntos de la provincia. En ambos casos, los allanamientos permitieron desarticular puntos de venta, incautar droga y avanzar sobre redes que, según la fiscalía, operaban con roles definidos y beneficios económicos repartidos.