El instante en que la ruta desapareció

Una ruta en Shanghái colapsó de manera repentina en medio de trabajos subterráneos para la construcción de una nueva estación de tren. El momento exacto quedó registrado en video y muestra cómo el asfalto se hunde de golpe hasta convertirse en un enorme pozo.

En las imágenes se observa cómo la superficie cede sin previo aviso, mientras el terreno se abre y arrastra parte de la estructura vial hacia el interior de la excavación. El derrumbe ocurrió en un sector donde operaban máquinas y trabajadores vinculados a la obra ferroviaria.

Obras bajo tierra y un desenlace inesperado

El colapso se produjo en un área donde avanzaban excavaciones profundas para ampliar la red de transporte. La zona quedó inmediatamente cerrada y se desplegó un operativo para asegurar el perímetro y evitar nuevos desprendimientos.

Aunque la escena generó conmoción por la magnitud del hundimiento, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Algunos trabajadores fueron asistidos en el lugar, pero no necesitaron traslado hospitalario.

Qué investigan tras el derrumbe

El episodio quedó bajo análisis para determinar qué provocó la falla estructural. Entre las hipótesis que se evalúan figuran posibles problemas en el soporte del terreno, presión de agua subterránea, compactación insuficiente del suelo o errores durante el proceso de excavación.

Peritos y equipos técnicos trabajan en el lugar para examinar el estado del subsuelo y definir los pasos a seguir. Mientras tanto, el área permanece clausurada.

El video del colapso comenzó a circular rápidamente y expuso la fragilidad de una superficie que, hasta segundos antes, parecía firme. La investigación buscará establecer si el derrumbe fue consecuencia directa de la obra o si existían condiciones previas que aceleraron el colapso.