Moria Casán volvió a demostrar que no tiene filtros y apuntó con munición pesada contra Zaira Nara tras conocerse su nuevo romance con el millonario Robert Storm. Desde su programa La mañana con Moria (eltrece), la diva opinó sin rodeos sobre las imágenes que circularon en los últimos días, donde se ve a la modelo muy cercana al heredero francés durante una escapada a Uruguay.

Fiel a su estilo frontal, Moria Casán lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Cómo les gusta la billetera. Estas pibas huelen una billetera y van”. Lejos de suavizar sus palabras, la conductora profundizó su mirada crítica y cuestionó la reiteración de vínculos de alto poder adquisitivo en la vida sentimental de Zaira Nara.

“Yo no entiendo. ¿Le dice que le va a buscar a alguien que se merezca y viene por el bolsillo? ¿Cómo hace todo el tiempo para encontrar un multimillonario?”, agregó Moria Casán, dejando en claro su escepticismo sobre el origen del romance y sembrando polémica en el mundo del espectáculo.

En el mismo ciclo, el periodista Gustavo Méndez aportó detalles sobre la flamante relación y aseguró que el vínculo no pasó inadvertido para nadie. “Todas las cámaras persiguen a Zaira Nara. La celestina de todo esto fue Pampita”, afirmó, sumando un nuevo nombre fuerte a la historia.

Al analizar las imágenes publicadas en la tapa de Revista Hola!, Moria Casán también se refirió a la estética de Robert Storm. “Él es muy princesa, una princesa disruptiva. Es regio, muy sin género. Lo vi con una falda amarilla”, comentó, aportando su particular mirada sobre el estilo del empresario.

Por su parte, en el programa SQP (América) se brindó más información sobre el perfil del nuevo novio de Zaira Nara. Allí se afirmó que Robert Storm sería nieto de un poderoso magnate francés vinculado al negocio de los centros comerciales en Europa.

Según los testimonios televisivos, la familia Storm estaría relacionada con la propiedad de decenas de shoppings en Francia y España, conformando uno de los grupos privados más influyentes del sector. Parte de ese imperio habría pasado a manos de Robert Storm tras la muerte de su abuelo, alrededor de 2021.

Finalmente, se deslizó que el romance entre Zaira Nara y Robert Storm habría nacido en el ambiente del polo. Yanina Screpante sostuvo que el vínculo ya se comentaba durante una final del deporte y que Pampita junto a Martín Pepa habrían sido claves para que el acercamiento se concrete.