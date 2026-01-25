Brenda Gandini atraviesa un momento personal muy sensible tras la muerte de Bukito, su perro, una presencia cotidiana que formaba parte de su familia y de su vida diaria. La actriz eligió compartir la noticia desde un lugar íntimo, dejando ver el impacto que le generó la pérdida.

La despedida llegó a través de sus redes sociales, donde Brenda Gandini publicó una imagen de su mascota acompañada por un mensaje que expuso, sin vueltas, el estado emocional que atraviesa. “Ay, Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos, después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste”, escribió, marcando desde el inicio el tono de la despedida.

Bukito no era solo un animal de compañía. En el mensaje, la actriz dejó en claro que se trataba de un vínculo profundo, construido a lo largo de los años y sostenido en la rutina, el afecto y la presencia constante. “Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre, chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero”, expresó, describiendo con palabras simples el lugar que ocupaba en la familia.

En medio del dolor, Brenda Gandini también sumó una referencia personal y emotiva que conectó la pérdida con su historia familiar. “Ya le pedí a mi viejo que, por donde estés, te busque y te cuide. Gracias, Bukito, por habernos dado tantos años de amor”, escribió, apelando a una imagen de consuelo frente a la ausencia.

El mensaje no tardó en generar una respuesta masiva. Decenas de seguidores se volcaron a las redes de la actriz para acompañarla con palabras de aliento, recuerdos propios y mensajes de empatía, entendiendo el lugar que ocupan las mascotas en la vida emocional de las personas.

Ante ese acompañamiento, Brenda Gandini volvió a expresarse con otra historia, esta vez para agradecer el apoyo recibido. “Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes con tanto amor. En estos momentos, recibirlos es un abrazo fuerte que se siente”, escribió, reconociendo el efecto reparador de esas muestras de cariño.

El cierre llegó con una reflexión que sintetiza el sentido de la despedida. “Me alegra saber que hay tanta gente sintiendo el amor por ellos, que dejan huella para siempre. De corazón, gracias”, expresó. Sin dramatizar ni buscar consuelo externo, Brenda Gandini eligió compartir el duelo tal como lo vive: con tristeza, memoria y gratitud por el amor recibido.