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Domingo 05 de Abril, Neuquén, Argentina
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Regreso del finde largo

Hubo largas filas y demoras para cargar nafta en plena vuelta de Semana Santa

El faltante de nafta en una estación clave desató complicaciones en plena Ruta 237: automovilistas colmaron surtidores alternativos y se registraron demoras por el intenso regreso hacia Neuquén tras el fin de semana largo.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 21:41
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El regreso del fin de semana largo por Semana Santa dejó algo más que tránsito intenso en las rutas de la región: también expuso problemas en el abastecimiento de combustible. En Piedra del Águila, la falta de nafta en una estación de servicio generó demoras, largas filas y complicaciones para cientos de automovilistas que volvían hacia Neuquén.

El inconveniente se registró en una estación de servicio, que se quedó sin combustible en pleno flujo de vehículos. La situación obligó a muchos conductores a continuar viaje sin cargar o a buscar alternativas en otras estaciones de la zona.

Como consecuencia, se produjo un fuerte congestionamiento en las estaciones de servicio Puma y el ACA, donde se concentró la demanda. Allí se observaron largas filas de vehículos y demoras considerables para poder cargar combustible.

El problema coincidió con el pico de circulación por el retorno turístico tras Semana Santa, lo que incrementó notablemente la demanda en uno de los principales corredores viales de la provincia.

Con el correr de las horas, la provisión de combustible comenzó a normalizarse en la localidad, aunque las demoras persistieron durante gran parte de la jornada.

 

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