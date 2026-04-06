El regreso del fin de semana largo por Semana Santa dejó algo más que tránsito intenso en las rutas de la región: también expuso problemas en el abastecimiento de combustible. En Piedra del Águila, la falta de nafta en una estación de servicio generó demoras, largas filas y complicaciones para cientos de automovilistas que volvían hacia Neuquén.

El inconveniente se registró en una estación de servicio, que se quedó sin combustible en pleno flujo de vehículos. La situación obligó a muchos conductores a continuar viaje sin cargar o a buscar alternativas en otras estaciones de la zona.

Como consecuencia, se produjo un fuerte congestionamiento en las estaciones de servicio Puma y el ACA, donde se concentró la demanda. Allí se observaron largas filas de vehículos y demoras considerables para poder cargar combustible.

El problema coincidió con el pico de circulación por el retorno turístico tras Semana Santa, lo que incrementó notablemente la demanda en uno de los principales corredores viales de la provincia.

Con el correr de las horas, la provisión de combustible comenzó a normalizarse en la localidad, aunque las demoras persistieron durante gran parte de la jornada.