Lo que venía creciendo entre miradas, charlas y tensión terminó de explotar en plena fiesta dentro de la casa. Danelik Galazan y Brian Sarmiento volvieron a quedar en el centro de Gran Hermano después de protagonizar un beso apasionado que esta vez no dejó demasiado margen para las especulaciones. La escena llegó tras varias semanas de acercamiento y terminó de instalar a los dos como una de las historias más comentadas del reality.

Desde hace días, Danelik y Brian Sarmiento venían construyendo una química evidente frente a sus compañeros. Entre bromas, gestos de complicidad y un ida y vuelta cada vez más visible, el vínculo había empezado a ganar volumen dentro y fuera de la casa. Por eso, cada movimiento entre ellos empezó a ser leído con lupa por el público, sobre todo después de aquel primer beso en el deck que terminó rodeado por una polémica inesperada.

Aquella vez, más que el beso en sí, lo que encendió la discusión fue el gesto posterior del exfutbolista, que en redes fue interpretado de maneras muy distintas. Mientras algunos usuarios aseguraban que se había limpiado la boca, otros sostenían que en realidad solo se había corrido maquillaje. Esa reacción dejó ruido y puso en duda cómo estaba parado Sarmiento frente a Danelik, justo cuando el coqueteo entre ambos parecía avanzar con fuerza.

Pero la fiesta del sábado cambió el escenario. Con música, clima relajado y menos espacio para la corrección, la influencer tucumana fue directo a buscarlo y lo sorprendió sin demasiada vuelta. El ex futbolsita estaba sentado en un sillón cuando Danelik se acercó desde atrás y le dio un beso que se extendió durante varios segundos. Esta vez no hubo gesto raro, distancia ni ambigüedad que enfriara el momento.

Las imágenes se viralizaron enseguida y terminaron de consolidar una historia que ya venía tomando forma en la convivencia diaria. Más que un impulso aislado, el beso pareció funcionar como una confirmación de esa atracción que ambos venían dejando entrever desde hacía tiempo. De hecho, días antes, Brian Sarmiento ya le había blanqueado a Danelik que había soñado con ella y se había animado a ir un poco más allá con lo que sentía.

En esa charla, el exjugador había admitido que entre ellos pasaba algo difícil de disimular. Le dijo que había soñado “algo piolita” con ella y hasta le confesó: “Sentí con vos como esa atracción que uno no la sabe cómo expresar”. Con ese antecedente, el nuevo beso terminó de ordenar lo que hasta acá aparecía entre tensión, juego y rumores. En una casa donde todo cambia rápido, Danelik y Brian Sarmiento acaban de darle forma a un romance que ya dejó de parecer una simple insinuación.