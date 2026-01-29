Cami Homs emocionó a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su hija Aitana, la bebé que nació este 27 de enero. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una imagen íntima y cargada de ternura que rápidamente se volvió viral y recibió una catarata de mensajes de cariño.

En la postal se la puede ver a Camila Homs junto a la recién nacida, en un momento de conexión absoluta. La imagen estuvo acompañada por un mensaje breve pero profundo, donde expresó toda la emoción vivida durante la espera y la felicidad por la llegada de la pequeña.

“Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra”, escribió Cami Homs en su cuenta de Instagram. La publicación alcanzó más de 281 mil likes y generó una repercusión masiva entre amigos, colegas y fanáticos, que no dudaron en felicitarla y destacar el amor que transmite como mamá.

Más allá del clima de celebración, el posteo también volvió a encender la polémica alrededor del nombre elegido para la bebé. En redes sociales, muchos usuarios retomaron el debate que ya se había generado cuando se conoció la noticia del nacimiento de Aitana.

La controversia surgió por la coincidencia del nombre con el de la cantante española Aitana, actual pareja de Sebastián Yatra, lo que llevó a algunos internautas a vincularlo indirectamente con Tini Stoessel y el pasado mediático de Cami Homs con Rodrigo De Paul.

Comentarios irónicos y teorías comenzaron a circular tanto en X como en Instagram, donde algunos interpretaron la elección como una provocación o una indirecta. Sin embargo, otros usuarios salieron en defensa de la modelo, remarcando que se trata de un nombre popular y que el foco debería estar puesto en la felicidad del momento.

Lo cierto es que Camila Homs atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal. La llegada de Aitana, fruto de su relación con José Sosa, marcó el inicio de una etapa muy especial que ambos celebraron con enorme alegría.

Con esta primera imagen pública, Cami Homs decidió compartir con sus seguidores un instante profundamente significativo. Lejos de las polémicas, la foto puso en primer plano lo esencial: el amor, la emoción del comienzo y el fuerte acompañamiento que recibió en este nuevo capítulo como mamá.